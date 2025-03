To będzie pierwszy duży turniej pod egidą World Boxing, czyli federacji, która wskoczyła w miejsce wykluczonej z ruchu olimpijskiego IBA. W Foz do Iguaçu na starcie zobaczymy ponad 20 reprezentacji, w tym liczącą 15 osób kadrę biało-czerwonych. W niedzielę odbędzie się losowanie, pierwsze walki zaplanowano na poniedziałek.

Ekipy Grzegorza Proksy (mężczyźni) i Tomasza Dylaka (kobiety) przebywają w Brazylii już od kilku dni, gdzie kończą właśnie tygodniowe zgrupowanie.

- Wszystko mamy na miejscu, znakomite warunki zarówno jeśli chodzi o dużą halę sportową z dwoma ringami oraz workami, jak również zakwaterowanie, wyżywienie itd. W Brazylii jest ciepło, ale do wytrzymania - powiedział Kamil Goiński, który jest w sztabie Dylaka.

Julia Szeremeta w bikini nad basenem

Takie zgrupowanie to oczywiście ciężka praca, ale jest też czas na przyjemności. Szeremeta z kilkoma koleżankami skorzystały z chwili wolnego i zwiedziły... Paragwaj. Nie była to jednak długa wyprawa, ponieważ Foz do Iguaçu zlokalizowane jest na styku granic Brazylii, Argentyny i właśnie Paragwaju. Do miasta Ciudad del Este, które odwiedziły Polki, można dotrzeć mostem Przyjaźni. A po wycieczce Szeremeta z Barbarą Marcinkowską skorzystały z pięknej pogody i przy hotelowym basenie wygrzewały się przed startem turnieju.

i Autor: instagram.com/basia.marcinkowska03 Julia Szeremeta i Barbara Marcinkowska