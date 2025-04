Michał Cieślak zawalczy o mistrzostwo świata! Zmierzy się z legendą. Do trzech razy sztuka?

Michał Cieślak walczy o mistrzostwo świata! Ciężkie wyzwanie Polaka

Czy Polska doczeka się kolejnego mistrza świata w boksie? Szansa na to już w czerwcu! Jak poinformował oficjalny profil „Knockout Boxing Promotion” na platformie „X”, Michał Cieślak stanie przed trzecią w karierze szansą na sięgnięcie po tytuł - choć na razie jedynie tymczasowy. Polski pięściarz zawalczy o pas WBC Interim ze słynnym Jeanem Pascalem. I to na wyjeździe. Do pojedynku dojdzie w Kanadzie.

W 2009 roku Jean Pascal zdobył pas WBC w kategorii junior ciężkiej w pojedynku z Adrianem Diaconu. Wygrywał w trzech kolejnych obronach, a w czwartej zremisował z Bernardem Hopkinsem, dzięki czemu wciąż pozostawał mistrzem. W rewanżu przegrał przez jednogłośną decyzję z Hopkinsem i już nigdy go nie odzyskał.

Bił się z wybitnymi pięściarzami i wciąż pozostaje aktywny. Po porażce w 2023 roku z Michaelem Eifertem wszedł do ringu pół roku temu. Pokonał Terry'ego Osiasa i wykorzystał opieszałość innych rywali. Dzięki temu zawalczy z Cieślakiem o pas WBC Interim na swoim terytorium.

Michał Cieślak: Walki o mistrzostwo świata

Michał Cieślak walczył o pas mistrza świata w boksie dwukrotnie. W szalonym wyjeździe do Demokratycznej Republiki Konga do Kinszasy na początku 2020 roku przegrał z Ilungą Makabu. Dwa lata później, również na punkty, lepszy okazał się Lawrence Okolie.

Od tego czasu Cieślak stoczył sześć walk. Pokonywał kolejno Enrico Koellinga, Krzysztofa Twardowskiego, Dylana Bregeona, Tommy'ego McCarthy'ego, Juana Diaza i Feliksa Valerę.

