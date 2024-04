Arkadiusz Tańcula przekazał złe wieści po gali PRIME MMA 8. Nie mógł uniknąć tego po walce z Don Kasjo

Gala Prime MMA 8 rozpoczęła się w sobotni wieczór, jednak trwała przez dobre kilka godzin. Wszystko przez wiele pojedynków ogłoszonych przez właścicieli federacji. Podczas wydarzenia triumfowali między innymi: Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk, czy Paweł "Prezes" Jóźwiak. W walce wieczoru lepszy okazał się Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, jednak po werdykcie nie mógł się z tym pogodzić jego rywal, czyli Arkadiusz Tańcula.

Pojedynek Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka z Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem na długo zapadnie w pamięci kibiców, ponieważ starszy z zawodników popisał się znakomitym nokautem. Kaźmierczuk obrotowym łokciem posłał Bagietę na deski. W walce wieczoru lepszy okazał się włodarz federacji Prime MMA - "Don Kasjo", który jednogłośną decyzją sędziów był lepszy od Tańculi, jednak "Aroy" po werdykcie rzucił się na rywala.

Arkadiusz Tańcula z kontuzją palca po walce z Don Kasjo. Nie obędzie się bez wizyty na SORze

Tańcula za pomocą mediów społecznościowych wypowiedział się na temat niektórych sytuacji na gali Prime MMA. - Ja już wróciłem nad ranem do domu, nie zostawaliśmy na afterze, bo ja już nie zostaje na afterach moi drodzy, także pokój dwa dwa biedny i pusty. Jedziemy teraz na rowerki na wieś. Chciałem wam powiedzieć o jednej sytuacji [...] chcieli zrobić zasadzkę na mnie m.in. konferencja pięciu na jednego, czy potem mieli mnie zezłomować na face to face. Tu ja wychodziłem do walki to zaprosili mojego największego wroga, który się uśmiechał od ucha do ucha. Myśleli, że mnie to ruszy, ale nie. Było tam przynajmniej kilku moich wrogów - opowiedział Tańcula.

Na kolejnym "Instastories", "Aroy" nagrał swojego spuchniętego kciuka i stwierdził jedno. - Myślałem, że uniknę SOR-u, ale chyba nie uniknę... patrzcie jak spuchło - wskazał na palec freak fighter.