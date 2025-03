Artur Szpilka wypalił o Mateuszu Kubiszynie. Niesamowite słowa zawodnika KSW o mistrzu Gromdy

Szef Gromdy prosto z mostu o powrocie Krystiana Tysona Kuźmy. Mówi co się musi wydarzyć, by doszło do rewanżu z Mateuszem Kubiszynem

Dziesiąta walka i dziesiąte zwycięstwo. Tym razem jednak Kubiszyn stoczył swój najdłuższy pojedynek w rywalizacji na gołe pięści, pokonując Słomkę po ponad 11 minutach piątej, nielimitowanej czasowo rundzie. Tym samym "Don Diego" po raz trzeci obronił pas mistrza Gromdy.

Szpilka o Kubiszynie po Gromda 20: On jest fenomenalny, jedyny w swoim rodzaju

- On jest jedyny w swoim rodzaju. Przede wszystkim ta jego konsekwencja - też był już zmęczony, nie mógł trafić prawym sierpowym, to raz za razem bił na dół w dystansie. Kuba z minuty na minutę stawał się wolniejszy, więc Kubiszyn rozbijał go lewym prostym a to właśnie na dół, a to na górę. Nie no, on jest fenomenalny, trzeba mu to oddać. Jest niepokonany w Gromdzie, stał się już legendą polskich, ale nie tylko polskich, walk na gołe pięści. Jest w Gromdzie wielu znakomitych wojowników, pewnie ktoś może go kiedyś pokonać, bo styl robi walkę a zawodnik zawodnikowi nierówny, ale na razie Mateusz jest poza zasięgiem - powiedział nam Szpilka.

"Szpila" wizerunkowo wspiera Gromdę od dawna i zawsze chętnie pojawia się w Pionkach, ale teraz w głowie ma tylko datę 26 kwietnia i galę XTB KSW 105. W Gliwicach jego rywalem będzie Errol Zimmerman.

- Odpukać, ze zdrowiem wszystko jest ok, ale jest ciężko. Wszedłem w taki bardzo wzmożony okres przygotowań, pewnie jeszcze z miesiąc będę musiał chodzić w takim stanie, a potem mam nadzieję nastąpi odbicie. Szykuję też kilka fajnych niespodzianek, ale o tym później - zakończył Szpilka.