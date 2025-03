GROMDA 20 RELACJA NA ŻYWO: "Don Diego" Kubiszyn broni pasa mistrzowskiego! Jubileuszowa gala [WYNIKI]

Szef Gromdy prosto z mostu o powrocie Krystiana Tysona Kuźmy. Mówi co się musi wydarzyć, by doszło do rewanżu z Mateuszem Kubiszynem

Nowa gwiazda Gromdy? Wygrał turniej w wielkim stylu, teraz mówi co trzeba zrobić, by pokonać mistrza Mateusza Kubiszyna

GROMDA 20 KARTA WALK. Kolejność pojedynków:

Walka wieczoru: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Jakub "Słomka" Słomka

Superfighty:

Patryk "Chacia" Chacia - Daniel "Piasek" Piaskowski

Fifen "HeavyHeart" Arami Gbeyi - Maciej "Luta" Grzegorzewski

Mikołaj "Majk" Prabucki - Damian "Kiwi" Kiwior

Artur "Bicek" Kubiak - Mariusz "Mario" Kruczek

Turniej Gromda 20:

Łukasz "Młody" Morgas - Łukasz "Ruszki" Ruszkiewicz

Błażej "Rambo" Bahar - Patryk "Ghost" Janta

Sebastian "Scarface" Skiermański - Ronny "Rakete" Rakete

Dariusz "Destro" Sobczak - Damian "Raging Bull" Gójski

Na żywo GROMDA 20 Witamy w relacji na żywo z jubileuszowej gali GROMDA 20, gdzie m.in. Mateusz "Don Diego" Kubiszyn zmierzy się z Jakubem Słomką! Początek wydarzenia ok. godziny 20:00. Zapraszamy!

GROMDA 20 RELACJA NA ŻYWO. Don Diego - Słomka o pas mistrzowski live. Jubileuszowa gala GROMDA 20 WYNIKI

Podczas jubileuszowego wydarzenia GROMDA 20 z pewnością nie zabraknie tego, co fani walk na gołe pięści lubią najbardziej - mocnych zderzeń i pojedynków do upadłego. Przy okazji tej specjalnej gali, w ringu pojawią się postacie od dawna związane z galami GROMDA, które udowodniły już swoją siłę i charakter. Przy okazji, w walce wieczoru spotka się przy okazji dwóch - jedynych - niepokonanych do tej pory zawodników. Urzędujący mistrz federacji GROMDA Mateusz Kubiszyn zmierzy się z Jakubem Słomką.

"Don Diego" do tej pory dziewięciokrotnie pojawiał się w ringu organizacji GROMDA, pokonując przy okazji chociażby Bartłomieja "Balboę" Domalika. "Słomka" z kolei to pretendent do pasa mistrzowskiego, który aż sześciokrotnie wychodził zwycięsko z ringu federacji GROMDA, nie przegrywając oczywiście ani jednego pojedynku.

Zanim dojdzie do starcia o pas, w ringu zmierzą się m.in. Artur "Bicek" Kubiak, Mariusz "Mario" Kruczek, czy Damian "Kiwi" Kiwior. Kolejne superfighty będą oczywiście odskocznią od tego, co najważniejsze na galach GROMDA, a więc turnieju głównego.