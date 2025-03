Gromda 20 KARTA WALK. Sprawdź, kto walczy na jubileuszowej gali Gromda 20!

Szef Gromdy prosto z mostu o powrocie Krystiana Tysona Kuźmy. Mówi co się musi wydarzyć, by doszło do rewanżu z Mateuszem Kubiszynem

Walki na gołe pięści nie tracą na zainteresowaniu. Dowodem na to jest fakt, że Gromda szykuje kolejne wielkie wydarzenia. Tym razem na gali Gromda 20 zobaczymy tradycyjny turniej z udziałem ośmiu zawodników, aż cztery super-fighty oraz walkę mistrzowską – ponownie Mateusz „Don Diego” Kubiszyn stanie do obrony zdobytego przez siebie pasa. Niepokonanego jak dotąd „Don Diego” spróbuje złamać Jakub „Słomka” Słomka. Choć to walka wieczoru przyciąga największą uwagę, to warto zauważyć, że w super-fightach znalazło się starcie Patryka Chaci z Danielem "Piaskiem" Piaskowskim, czyli dwóch poprzednich zwycięzców turniejów Gromda.

Chacia wyrasta na nową gwiazdę Gromdy. W rozmowie z nami wymienia, co jest potrzebne by... zdetronizować Kubiszyna. – Kondycję, spryt, timing, mocne i przede wszystkim celne uderzenie oraz trzeba umieć rozcinać rywala. Trzeba mieć twarde ręce, bo jego naprawdę trudno czysto trafić. Ja tak szczerze to nie pamiętam, by Mateusz był w jakiejś walce tak mocno rozcięty. Wydaję mi się, że ja mam te wszystkie cechy, ale Kubiszyn jest naprawdę mega sprytny i mega inteligentny w ringu. Ja się skupiam teraz na "Piasku" i za daleko nie wybiegam w przyszłość. Step by step, małymi kroczkami, nigdzie się nie śpieszę – powiedział Chacia w rozmowie z „Super Expressem”. Oprócz niego na gali Gromda 20 zobaczymy też m.in. takich weteranów jak Mariusz „Mario” Kruczek czy Sebastian „Scarface” Skiermański. Pełna karta walk gali Gromda 20 poniżej.

Gromda 20 karta walk: