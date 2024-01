Aż dech zapiera widząc, jak mieszka Andrzej Gołota. Tak naprawdę wygląda jego dom. Królowie nie powstydziliby się takiego lokum

Trener Raubo masakruje walkę Khalidov - Adamek: To jest szopka! Brutalna opinia

Jeśli trzeba byłoby wymienić najpopularniejszych polskich sportowców na przełomie XX i XXI wieku na pewno wymieniano by na czele Adama Małysza, ale tuż za nim plasowałby się Andrzej Gołota. Pięściarz robił wielką karierę w Stanach Zjednoczonych i stoczył wiele legendarnych pojedynków, dla których tysiące kibiców w Polsce zarywało noce. Choć Gołocie nigdy nie udało się zdobyć pasa mistrzowskiego w pamięci fanów zapisały się emocje związane z jego występami.

Mieszkanie Andrzeja Gołoty robi wrażenie

Gołota nigdy nie zdecydował się na stały powrót do kraju i tylko epizodycznie odwiedza swoją ojczyznę. Na co dzień żyje w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Chicago. To właśnie tam osiadł z rodziną i mieszka w pokaźnej willi, która zachowana jest w typowo amerykańskim stylu. Dzięki profilowi prowadzonemu przez żonę pięściarza, Marioli Gołocie dowiadujemy się, jak życie warszawianin z najbliższymi.

Posiadłość Gołoty jest pokaźnych rozmiarów i ma również sporą przestrzeń do wykorzystania w postaci ogrodu. Nierzadko pokazywały się zdjęcia w mediach społecznościowych, na których widać było, jak były zawodnik bawi się na podwórzu ze swoimi psami. W środku jest miejsce na jadalnie, duży salon, a także pokój do pracy. Zdjęcia znajdziecie w galerii powyżej!