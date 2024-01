Po tym, co fani zobaczyli u Andrzeja Gołoty, byli głęboko zaskoczeni. Takie widoki zdarzają się już rzadko. Tylko spójrzcie

Andrzej Gołota należy do tego grona byłych sportowców, którzy niekoniecznie biorą udział w życiu publicznym po zakończeniu kariery i stawiają na ciszę oraz spokój. Były pięściarz i pretendent do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej nie bierze udziału w wielkich wydarzeniach i tylko od czasu do czasu decyduje się na podróż do Polski. Każde jego pojawienie się na wydarzeniach w kraju nad Wisłą cieszy się dużym zainteresowaniem. Zdecydowaną większość czasu Gołota spędza w Stanach Zjednoczonych.

Andrzej Gołota przerwał milczenie. Tak wygląda prawda o jego zdrowiu. Dosadne wyznanie o aktualnym życiu

Zimowe warunki u Gołoty

Niedawno w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Gołota powiedział, jak mieszka mu się w Chicago. - Wie pan, każdy żyje tam, gdzie chce i gdzie mu dobrze. Jak ktoś lubi, to tak ma. W Chicago teraz ciepło nie jest, ale śnieg widziałem bardzo dawno temu - stwierdził były pięściarz. I słowa Gołoty okazały się nieco prorocze, bo na najnowszym zdjęciu umieszczonym na profilu Marioli Gołoty widać... mnóstwo śniegu.

Na północy Stanów Zjednoczonych zawitała śnieżna i mroźna zima, która nie ominęła również Chicago. - Mroźno - napisała Mariola Gołota w opisie do zdjęcia, na którym widać pięściarza z psem. Fani byli zaskoczeni taką pogodą. - Taki śnieg w Chicago? - dopytywał jeden z internautów. - Zazdroszczę Wam takiej prawdziwej zimy Pani Mariolko. U mnie w Płocku śnieg był prze jeden dzień - stwierdził inny fan.