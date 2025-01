Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bieterbijew – Biwoł 2. Ciężki nokaut na sparingu. Paweł Stępień opowiada o kulisach | Vlog Andrzeja Kostyry

Paweł Stępień trenuje ze znakomitym Arturem Bieterbijewem. Jest niekwestionowanym mistrzem świata w kategorii półciężkiej. Bieterbijew szykuje się do wielkiego rewanżu z Dmitrijem Biwołem. W najnowszym odcinku vloga Andrzeja Kostyry, pięściarz opowiedział o przygotowaniach do tego pojedynku. Podczas sparingów doszło do ciężkiego nokautu. Oglądaj wideo na kanale KOstyra SE i Sport.se.pl.