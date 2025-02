Denis Załęcki w rewanżowej walce z Don Diego? Szef GROMDY z zaskakującą odpowiedzią! Taki jest warunek

Bad Boy vs Don Diego II? Szef GROMDY zabrał głos

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn to niepokonana gwiazda walk na gołe pięści. Już niedługo stanie do kolejnej obrony tytułu na GROMDZIE. Wiele osób chciałoby zobaczyć jednak jego starcie z Denisem „Bad Boyem” Załęckim. Były zawodnik GROMDY, a obecnie freak-fighter wygrał ostatnio pierwszą walkę od trzech lat. Po wygranej z Piotrem Hallmannem, byłą gwiazdą UFC fani zastanawiają się, jak potoczyłby się rewanż „Don Diego” z „Bad Boyem”.

Czy do takiego starcia mogłoby dojść w formule walk na gołe pięści na GROMDZIE? Głos zabrał sam szef organizacji Mariusz Grabowski.

- Walka o pas jest niemożliwa z szacunku do zawodników, którzy czekają w kolejce. Walka sama w sobie jest możliwa, może być w GROMDZIE. My sobie gdybamy, nie wiadomo, czy Kubiszyn obroni pas 7 marca. Gdyby go nie obronił, sytuacja się rozwiązuje. Nie przekreślałbym Kubiszyna. Wola zrobienia takiej walki jest, to jest kwestia dogadania. W jakiś tam sposób są pozakulisowe podgadywania, ale zobaczymy – przyznał w rozmowie z FanSportu.pl.

Kiedy kolejna gala GROMDY?

Jubileuszowa, dwudziesta gala GROMDY odbędzie się w piątek, 7 marca. W walce wieczoru zawalczy Mateusz „Don Diego” Kubiszyn, który zmierzy się z Jakubem Słomką.

BRODACZ WYGRAŁ GROMDA BEACH! Będzie rewanż z TYSONEM? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.