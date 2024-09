"Diablo" Włodarczyk wysłał ostrzeżenie Szeremecie. Tę radę powinna wziąć sobie do serca z całej siły, pilny apel mistrza

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk postanowił zwrócić się do Julii Szeremety! Pięściarka, która zyskała olbrzymią popularność w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, łączona była już z walkami w federacjach freak-fightowych, jednakże nie zdecydowała się na taki ruch. Teraz były mistrz świata postanowił przekazać młodej pięściarce garść bezcennych rad i skierować do niej apel i ostrzeżenie.

Włodarczyk wprost do Szeremety. Ważne porady dla polskiej pięściarki

Jak powiedział Włodarczyk, srebrny medal Polki na igrzyskach olimpijskich w Paryżu był dla niego wielką radością. Pięściarz ma nadzieję, że Szeremeta będzie postępować z głową i zrobi wszystko, aby jej sukces nie przepadł.

- Jestem przeszczęśliwy, że jako jedyna zdobyła ten medal. To raduje moje serce ogromnie. A w szczególności, że to tak młoda osoba. Mam nadzieję, że wszystko to, co robi, będzie robić z głową i posłucha się ludzi mądrych - mówił "Diablo" w podcaście "Elite Mentality", w rozmowie z Cyprianem Majcherem.

Jak powiedział Włodarczyk, nagrody i zabezpieczenie dla Szeremety są bardzo ważne, ale nie można ich stracić. Gwiazdor życzy swojej młodszej koleżance, aby ta sięgnęła po kolejne sukcesy. Aby jednak to się stało, wszystko musi odbywać się wokół niej na spokojnie.

- Myślę, że już ma potencjał, jakieś zabezpieczenie, tylko to wszystko trzeba spokojnie konsumować, z głową. Jak ktoś nie ma odpowiedniej osoby, która będzie go kierować, to może to stracić. A tutaj: nic nie sprzedawać, niczego się nie wyzbywać, tylko boksować, wygrywać. Poczekać do następnej olimpiady i być jedną z nielicznych z dwoma medalami olimpijskimi na dwóch imprezach - powiedział Włodarczyk.