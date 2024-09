Don Kasjo złoży protest po porażce z Adamkiem na FAME 22?! Ma pretensje do sędziów. Mateusz Borek zareagował

To byłaby sensacja

Nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu, gdy zobaczyliśmy, co zrobił Mateusz Borek! Współzałożyciel Kanału Sportowego wolał nie ryzykować

Don Kasjo złoży protest po porażce z Tomaszem Adamkiem?!

- To była bardzo łatwa walka. "Kasjo" był jak worek treningowy, który nie oddaje ciosów. Nie można mieć ringowej wojny, gdy chce jej tylko jeden zawodnik, a drugi tańczy w klatce - powiedział "Super Expressowi" na gorąco po zwycięstwie Adamka jego trener, Gus Curren (49 l.). - Miał szczęście, bo się nie otworzył. Miał cztery rundy, a tylko trzymał gardę. Po walce będzie go bolało - dostał dużo ciosów na doły i koło ucha. Jeżeli nie chcesz walczyć i tylko trzymasz gardę, to widowisko jest jednostronne - ocenił walkę przed kamerą "SE" sam pięściarz.

Ciekawiej niż w klatce było już za kulisami. "Don Kasjo" narzekał na pracę sędziów i głośno zastanawiał się nad złożeniem protestu, po czym starł się słownie z... Mateuszem Borkiem, promotorem Adamka.

Zobacz: Awantura Don Kasjo i Mateusza Borka za kulisami FAME 22. Wszystko uchwyciły kamery. Mocna wymiana zdań [WIDEO]

Don Kasjo ma pretensje do sędziów jego walki z Adamkiem

- Przecież znasz się na boksie. Wiesz, że przegrałeś do jednej bramki - dziwił się postawie freak-fightera znany dziennikarz. Kasjusz tłumaczył, że sędzia ringowy trzy razy zwracał uwagę byłemu mistrzowi świata na zbyt niskie trzymanie głowy. Do tego walczył w niebieskim narożniku, mimo że miał cały czerwony strój. Świadczyły o tym jedynie niebieskie plastry nad butami i na rękawicach. Sędziowie zagłosowali na czerwony narożnik i jego zdaniem mogło dojść do pomyłki.

Trudno jednak na poważnie brać jakikolwiek protest. Różnica w liczbie zadanych ciosów, w tym tych celnych, była kolosalna na korzyść Adamka, który odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu w tym roku po powrocie ze sportowej emerytury. Zwycięstwem z "Don Kasjo" zakończył też kontrakt z FAME i od 1 września jest wolnym zawodnikiem. Na razie nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość.