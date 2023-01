Ewa Brodnicka pokazała nagranie z przebieralni. Jej piersi niemal wyskoczyły na wierzch, fani zareagowali od razu

Ewa Brodnicka od dawna wyróżniała się kontrowersyjną postacią. Nawet u szczytu kariery potrafiła zaszokować fanów bardzo skąpymi kreacjami choćby na ceremonie ważenia przed walkami w boksie. Była mistrzyni świata od lat także chętnie korzystała z Instagrama, gdzie publikowała pikantne zdjęcia. Niedawno postanowiła zrobić krok dalej i założyła konto na portalu przeznaczonym dla osób dorosłych, „OnlyFans”. Tam jej gorące zdjęcia mogą zobaczyć jedynie użytkownicy, którzy uiszczą odpowiednią zapłatę. Nie sprawiło to jednak, że „Kleo” przestała być aktywna na Instagramie, gdzie niedawno pochwaliła się nagraniem z przymierzalni.

Ewa Brodnicka zachwyciła fanów nowym strojem

Lata treningów w boksie, a teraz także i do walk w MMA, sprawiły, że Ewa Brodnicka wciąż może pochwalić się niezwykle wysportowanym ciałem. Fani wciąż podziwiają urodę i sylwetkę 38-letniej zawodniczki, dając wyraz swoim zachwytom w komentarzach na Instagramie.

Tym razem Ewa Brodnicka pokazała niezwykle gorące wideo z przymierzali, co sugeruje metka i urządzenie antykradzieżowe wciąż widoczne przy sukience, którą przymierza zawodniczka. Sam ubiór jest nietypowy, bowiem niemal całkiem odsłania piersi. Do tego sama Brodnicka postanowiła zsunąć ramiączka, co sprawia, że sukienka nieomal nie zsuwa się z jej biustu. Trudno się dziwić, że fani momentalnie zareagowali i w komentarzach pojawiła się masa wpisów wychwalających urodę byłem mistrzyni świata w boksie.