Ewa Brodnicka zaskoczyła na ważeniu przed PRIME 11. Nagle zaczęła trząść pupą. Sceny!

Ewa Brodnicka wraca do klatki po sensacyjnej porażce z Karoliną "Zupeczką" Gackowską w K-1 na gali PRIME 9 w sierpniu. Dwie edycje później, już w nowym roku, była mistrzyni świata w boksie nie obniża poprzeczki i wraca do PRIME z wyjątkową misją. Jako pierwsza kobieta w polskich freak-fightach zawalczy z dwiema przeciwniczkami. Są to siostry Porzucek - Paulina i Karolina. Brodnicką czeka trudne wyzwanie, bo poza przewagą liczebną musi zmierzyć się z ich przewagą sprzętową. Popularne TikTokerki będą walczyć w małych rękawicach, a "Kleo" w dużych. Jednak przed walką zawodniczki bardziej niż na pojedynku skupiały się na personalnych wycieczkach, a zła krew narastała z każdym programem. Te emocje dały o sobie znać nawet na oficjalnym ważeniu przed PRIME 11.

Brodnicka, która całą karierę słynęła ze specjalnych i seksownych strojów na ważeniach, tym razem zaskoczyła pospolitym i stonowanym jak na siebie strojem. Nawet prowadzący ceremonię zwrócił na to uwagę. - Zapraszam wszystkich na moją niebieską platformę, tam pokazuję więcej - odpowiedziała 40-latka, która od dłuższego czasu sprzedaje rozbierane zdjęcia na popularnym portalu dla dorosłych. Nie oznacza to jednak, że wokół byłej pięściarki było nudno. Wręcz przeciwnie, bo w czasie face to face z rywalkami zaatakowała otwartą ręką obie naraz!

Siostry Porzucek zupełnie się tego nie spodziewały i były w szoku. - No co, z liścia dostałyście, nie lubicie klapsów? - prowokowała dalej Brodnicka, a te zaczęły wytykać jej niesportowe zachowanie. "Kleo" przyznała jednak, że jest teraz freak-fighterką, a nie sportowcem i wyraźnie zadowolona z siebie zaprezentowała taniec radości... wymachując pupą w ich kierunku.