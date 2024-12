Fury – Usyk 2: KARTA WALK. Kto walczy na gali w Rijadzie dzisiaj 21.12.2024? Fury – Usyk 2: Kolejność walk

Karta walk Fury vs Usyk 2. Kto dziś walczy?

Czas na wielką walkę w stolicy Arabii Saudyjskiej. Już dziś, 21 grudnia 2024 roku w Rijadzie odbędzie się pojedynek Tyson Fury – Ołeksandr Usyk 2. Przed „Królem Cyganów” niełatwe zadanie – w pierwszym pojedynku Ukrainiec zdecydowanie zdeklasował Brytyjczyka i zdaniem wielu ekspertów starcie powinno zakończyć się przed czasem.

Przed pojedynkiem o Fury – Usyk 2 opowiedział Mateusz Masternak, jeden z najlepszych polskich pięściarzy.

- W maju za sprawą Tysona Usyk po raz pierwszy w karierze w niektórych rundach boksował jak nie on, gubił się, skakał przed rywalem i tak naprawdę nie wiedział, co zrobić. Fury złapał go też kilka razy w tempo, a Usyk już po walce zdradził, że po jednym z ciosów musiał spojrzeć w dół, by zobaczyć czy stoi, czy leży. Dlatego teraz Usyk wyjdzie do ringu ze świadomością, że może zostać trafiony naprawdę czymś bardzo mocnym i to sprawia, że ten rewanż zapowiada się jeszcze ciekawiej niż premierowa odsłona ich rywalizacji - zaznaczył Masternak.

Stawką będą trzy pasy mistrzowskie – WBC, WBO i WBA. Usyk zrzekł się pasa federacji IBF, która oczekiwała od niego stoczenia innej, obowiązkowej obrony. Obaj otrzymają także ogromne wynagrodzenie. Usyk ma otrzymać około 55% kwoty ze 190 milionów dolarów. Przy poprzednim starciu wynagrodzenie rozkładało się zupełnie inaczej. 100 milionów otrzymał Fury, a jedynie 45 milionów wpadło na konto Usyka.

Kolejność walk gali Fury vs Usyk 2

Oleksandr Usyk – Tyson Fury

Serhii Bohachuk – Ishmael Davis

Moses Itauma – Demsey McKean

Johnny Fisher – David Allen

Isaac Lowe – Lee McGregor

Daniel Lapin – Dylan Colin

Andrii Novytskyi – Edgar Ramirez

Peter McGrail – Rhys Edwards

Mohammed Alakel – Joshua Ocampo

O której godzinie oglądać walkę Fury - Usyk 2? Pojedynek powinien wystartować w okolicach północy. Starcie tytanów to oczywiście walka wieczoru sobotniej gali w Rijadzie. Transmisja dostępna jedynie na platformie DAZN. Koszt PPV wynosi 79,99 zł.