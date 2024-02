Gigantyczna metamorfoza Adama Kownackiego. Już tak nie wygląda. Kolosalna różnica

Wielka przemiana Kownackiego. Niesamowite, jak teraz wygląda

Adam Kownacki przez długi czas był szerokim gronie pięściarzy, którzy mogą namieszać w królewskiej kategorii, a więc kategorii ciężkiej. Reprezentant Polski znany był ze swojego ofensywnego stylu boksowania i niekoniecznie szczelnej obrony. Niestety w końcu taki sposób prowadzenia walk mocno się na nim odbił i przegrał ostatnie cztery walki z rzędu w tym trzy przez techniczny nokaut. To niemal na dobre zamknęło Kownackiemu drogę do walki o mistrzowski tytuł.

Przewijały się plotki, że "Baby Face" być może porzuci boks na rzecz MMA i będzie kolejnym pięściarzem, który z ringu przejdzie do klatki. Na razie jednak Kownacki wciąż wierzy, że może coś jeszcze zdziałać w boksie i w najbliższy weekend znów stanie do walki. Będzie to dla niego moment wyjątkowy, bo po raz pierwszy w karierze stoczy pojedynek przed polską publicznością.

W Koszalinie Kownacki skrzyżuje rękawice z Kacprem Meyną, a stawką rywalizacji będzie pas mistrza Polski w wadzie ciężkiej. "Baby Face" przez większość swojej kariery był zawodnikiem, który nie do końca przejmował się wagą. Teraz pięściarz wygląda zupełnie inaczej i na materiale promocyjnym widać, że zrzucił wiele kilogramów i nie przypomina "starego siebie".