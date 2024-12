i Autor: Babilon MMA Andrzej Gołota

Co wy na to?!

Gołota znokautował rówieśnika, teraz sam otrzymał cios znikąd! W tle wielkie nazwiska i mistrzowie świata

RaMa 22:28

Od kilku dni o Andrzeju Gołocie ponownie jest bardzo głośno. Zadbał o to sam "Endrju", który na sobotniej jubileuszowej gali Babilon MMA 50 miał znokautować prawym sierpowym rówieśnika Henryka Zatykę. We wtorek były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej sam otrzymał cios znikąd.