Zbigniew Raubo nie przebierał w słowach po zadymie na gali Babilon MMA 50. Andrzej Gołota mocno oberwał od znanego trenera

To możliwe?

Andrzej Gołota prawym sierpowym znokautował wielokrotnego mistrza Polski. Doszło do tego na jubileuszowej gali Babilon MMA 50

Wciąż to ma!

dojdzie do kolejnego starcia?

Gołota z Zatyką mierzyli się pięciokrotnie - raz w finale prestiżowego turnieju im. Feliksa Stamma i po dwa razy w finałach mistrzostw Polski oraz rozgrywkach ligowych. Za każdym razem na punkty wygrywał Gołota.

- Ja widziałem ich jedną walkę ligową i nie było w niej wielkiej przepaści. Nie było tak, że jeden był znakomity, a drugi znacznie słabszy. Obydwaj byli naprawdę dobrymi zawodnikami. Trzeba jednak pamiętać, że Heniek najpierw rywalizował w wadze półciężkiej i dopiero potem dołączył do wagi ciężkiej, w której startował Andrzej. Później co prawda Zatyka zdobywał medale mistrzostw Polski w kategorii superciężkiej, ale Gołota był już wtedy z w Ameryce i walczył zawodowo - zaznacza Raubo.

Zbigniew Raubo o walkach Andrzej Gołota - Henryk Zatyka: Andrzej wygrywał wyraźnie, jednak o demolowaniu Henia nie było mowy

Trener wspomniał, że przepaści między zawodnikami nie było, jednak ani razu zwycięstwo Gołoty nie podlegało jakimkolwiek dyskusjom.

- Nie było dominacji. Andrzej wygrywał wyraźnie, jednak o demolowaniu Henia nie było mowy. Gołota był rewelacyjnie wyszkolony technicznie, zdecydowanie wyróżniał się w wadze ciężkiej w swoim pokoleniu, a Zatyka był lżejszy i do tego mańkut. Ale takiej złej krwi na co dzień między nimi nie było. Po prostu Legia z Gwardią nigdy się nie lubiły, więc to była tylko taka sportowa chęć udowodnia rywalowi z tego drugiego klubu, że jest się lepszym. I tyle - dodał Raubo.

Zbigniew Raubo o zadymie na gali Babilon MMA 50: Gołotę poniosła fantazja, chwilowo coś mu odj*****

Po latach panowie zmierzyli się szósty raz. Tym razem jednak nieoficjalny pojedynek zakończył się nokautem - Gołota na gali Babilon MMA 50 powalił Zatykę prawym sierpowym.

- Z tego co ja kojarzę to nigdy nie było tak, żeby Gołota nienawidził Zatyki, czy Zatyka Gołoty. Może nie przepadali za sobą właśnie przez rywalizację Legii z Gwardią, ale jestem zdziwiony, a nawet jestem trochę w szoku, że doszło do takiego incydentu. Niby kur** dwóch poważnych facetów, widocznie Gołotę poniosła fantazja. Chwilowo coś mu odj*****, inaczej tego nie da się wytłumaczyć - zakończył Raubo.