GROMDA 14 KARTA WALK. GROMDA 14 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali GROMDA 14? Lista walk GROMDA 14 dzisiaj

GROMDA 14 KARTA WALK kto walczy na gali GROMDA 14

GROMDA wraca po kilku miesiącach przerwy. Po raz ostatni fani walk na gołe pięści mogli podziwiać bijoków pod koniec maja, kiedy to odbyła się GROMDA 13. Na tej gali poznaliśmy prawdziwego mistrza federacji, którym został Mateusz "Don Diego" Kubiszyn. W hitowej walce pokonał on Bartłomieja "Balboę" Domalika, a ich pełne emocji starcie na zawsze zapisało się w historii GROMDY. Organizacja Mariusza Grabowskiego przyzwyczaiła zresztą do tego, że na każdej gali można spodziewać się potwornych nokautów, krwawych pojedynków i mnóstwa zwrotów akcji. Z pewnością nie inaczej będzie podczas GROMDY 14, na której już 8 września zawodnicy zadbają o to, by kolejny piątek okazał się "krwawym piątkiem".

GROMDA 14 KOLEJNOŚĆ WALK lista walk GROMDA 14 dzisiaj

W ringu na gołe pięści pojawią się m.in. czołowe gwiazdy GROMDY - Łukasz "Goat" Parobiec i dawno niewidziany Vasyl "Vasyl" Halych. Będą oni bohaterami dwóch z pięciu zaplanowanych superfightów, ale GROMDA przyzwyczaiła już do tradycyjnego turnieju z udziałem ośmiu bijoków, którego nie zabraknie także na najbliższej gali. Tym razem wezmą w nim udział: "Spejson", "Cycu", "Basque", "Maniu", "Buła", "Ragnar", "Koala" i "Arczi". Walki na gołe pięści w małym ringu 4x4 mogą wykończyć naprawdę każdego, a zwycięzcą będzie najtwardszy z uczestników.

GROMDA 14 karta walk:

Superfighty:

GOAT vs Loose Cannon

Reksio vs Vasyl

Scarface vs Taeddy

Siwy vs Wazyl

Kajfasz vs Paris

Turniej:

Finał:

Zwycięzca półfinału 1 vs Zwycięzca półfinału 2

Półfinały:

Półfinał 1: Zwycięzca ćwierćfinału 1 vs Zwycięzca ćwierćfinału 2

Półfinał 2: Zwycięzca ćwierćfinału 3 vs Zwycięzca ćwierćfinału 4

Ćwierćfinały:

Ćwierćfinał 1: Spejson vs Cycu

Ćwierćfinał 2: Basque vs Maniu

Ćwierćfinał 3: Buła vs Ragnar

Ćwierćfinał 4: Koala vs Arczi