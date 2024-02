GROMDA 16 KARTA WALK. GROMDA 16 KOLEJNOŚĆ WALK Kto walczy na gali GROMDA 16? Lista walk GROMDA 16

To najdroższa walka o mistrzostwo Polski! Promotor zdradza szczegóły pojedynku Adama Kownackiego z Kacprem Meyną

"Goat" Parobiec pokazał, co stało się z jego ciałem! Przeszedł wielką przemianę tuż przed galą GROMDA 16

GROMDA 16 KARTA WALK kto walczy na gali GROMDA 16

GROMDA wraca z kolejną galą równo po trzech miesiącach. 1 grudnia odbyła się jubileuszowa GROMDA 15, na której "Don Diego" zdemolował Łukasza "Goata" Parobca. Był to też wieczór, kiedy na gołe pięści zadebiutował Paweł "Popek" Mikołajuw, który szybko już w pierwszej rundzie został znokautowany przez "Orsu Corsu". Po późniejszym skandalu obyczajowym popularny raper i freak-fighter został usunięty z GROMDY. Nowym ambasadorem federacji został inny internetowy twórca - "Bandura". Jest on związany z federacją FAME MMA i od pewnego czasu głośno mówi się, że ma zostać najbliższym rywalem Tomasza Adamka. Zanim, i o ile, do tego dojdzie, "Bandurę" czekają ogromne emocje podczas gali GROMDA 16. Federacja Mariusza Grabowskiego jak zwykle zadbała o odpowiednią kartę!

GROMDA 16 KOLEJNOŚĆ WALK lista walk GROMDA 16 dzisiaj

Głównymi walkami GROMDA 16 mają być elektryzujące super fighty, które dopełnią tradycyjny turniej. W dwóch ogłoszonych walkach zmierzą się "Wasyl" i "Joker" oraz "Basque" i "Buła". Poza nimi między linami GROMDY pojawią się też m.in. "Łazar" i "Scarface". Innymi ogłoszonymi zawodnikami GROMDA 16 są: "Aftek", "Kiwi", "Mario", "Ruszki", "Piasek", "Pączek", "Spejson", "Arturo", "Suchy", "Siwy", "Domino", "Bicek", "Arczi" i "Fury". Ośmiu z nich weźmie udział w turnieju, a pozostali stworzą kolejne zestawienia. Więcej dowiemy się podczas tradycyjnego losowania, które odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00.

GROMDA 16 KARTA WALK:

Super fighty:

"Basque" vs "Buła"

"Wasyl" vs "Joker"

Turniej GROMDA 16:

Finał turnieju

Półfinał 2

Półfinał 1

Ćwierćfinał 4

Ćwierćfinał 3

Ćwierćfinał 2

Ćwierćfinał 1