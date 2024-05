GROMDA 17 PPV Don Diego - Balboa na żywo transmisja. GROMDA 17 dzisiaj 31.05 gdzie kupić PPV?

Kiedy na karcie walk gal GROMDA pojawiają się nazwiska Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, Bartłomieja "Balboy" Domalika, czy Łukasza "Goata" Parobca, fani walk na gołe pięści mogą spodziewać się fajerwerków w ringu 3x3. Nie inaczej jest przed galą GROMDA 17, podczas której dojdzie do rewanżu pomiędzy Don Diego i Balboą. - Często mówi się, że łatwiej sięgnąć po tytuł niż go obronić, ale u mnie było na odwrót. Bartek postawił mi bardzo mocne warunki, doszło do piątej rundy, z kolei z Parobcem po temacie było już w drugiej odsłonie. Wielu ludzi próbowało narzucić mi tę presję obrony tytułu, ale ja się temu nie poddałem. Ja mam twardą psychikę, wiem co mam robić, wiem po co tutaj przyszedłem i wiem dlaczego jestem mistrzem - mówił nam przed walką Kubiszyn. Przed Don Diego jednak niełatwe zadanie, bowiem po ostatniej porażce Balboa jest mocno podrażniony i będzie chciał wziąć odwet na mistrzu federacji GROMDA. To oczywiście zwiastuje ogromne emocje i z pewnością w ringu nie zabraknie krwawej młócki.

GROMDA 17 PPV gdzie kupić? Ile kosztuje PPV GROMDA 17?

Gala GROMDA 17, która odbędzie się w piątek 31 maja transmitowana będzie tylko za pośrednictwem strony gromda.tv w systemie PPV. Dostęp do gali GROMDA 17 można wykupić już za 39.99 PLN w najtańszej opcji. Ponadto, PPV na galę GROMDA 17 można wykupić również za pośrednictwem specjalnego linku "Super Expressu" KLIKAJĄC TUTAJ! Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z gali GROMDA 17. Zapraszamy!