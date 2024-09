GROMDA 18 Transmisja PPV. Gdzie oglądać galę GROMDA 18 dzisiaj 6 września?

Gale GROMDA odznaczają się dużą brutalnością, ale trudno się temu dziwić – zawodnicy walczą tutaj nie tylko na gołe pięści, ale i bez punktacji – wygrywa ten, który jest w stanie utrzymać się na nogach. W maju pas mistrza GROMDY obronił Mateusz „Don Diego” Kubiszyn, który po raz drugi pokonał Bartłomieja „Balboę” Domalika. Teraz Kubiszyn spokojnie czeka na kolejnego pretendenta do walki mistrzowskiej, a wyłoni go walka wieczoru na gali GROMDA 18, w której zmierzą się Sebastian „Scarface” Skiermański oraz Jakub „Joker” Szmajda. Sam mistrz ocenia, że większe szanse ma drugi z wymienionych zawodników. – Jeśli miałbym w skrócie ocenić szansę w tym pojedynku, to dawałbym 60 do 40 na rzecz Jokera. Ze względu na warunki fizyczne i umiejętność dopasowania stylu walki do tych warunków. Myślę, że Scarface ma duże szanse, żeby wygrać. Ale musi przemyśleć plan i wdrożyć go w życie. Myślę, że to będzie dobra walka – ocenia Kubiszyn w rozmowie z „Super Expressem”.

Oczywiście walka wieczoru nie będzie jedyną, która przyniesie fanom emocje tego wieczoru. Oprócz tego fani, jak zwykle zobaczą też kilka superfightów oraz kolejny turniej, który jest szansą dla nowych zawodników na zaistnienie w świecie walk na gołe pięści. Jeden superfight zapowiada się niezwykle ekscytująco, bowiem zmierzą się w nim weterani GROMDY - Łukasz "Goat" Parobiec oraz Marcin "Wasyl" Wasilewski. Całą kartę walk zobaczycie klikając TUTAJ.

Gala GROMDA 18 odbędzie się w piątek, 6 września. Start gali zaplanowano na godzinę 20:00. Jak zwykle, GROMDA 18 będzie dostępna jedynie w systemie PPV. Cena dostępu zaczyna się od 39,99 PLN. Relacja na żywo z gali GROMDA 18 na sport.se.pl, bądźcie z nami!