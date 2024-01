Gruby zakład dwóch znanych promotorów boksu! Wygrany zgarnie kolosalne pieniądze

Po tym, co fani zobaczyli u Andrzeja Gołoty, byli głęboko zaskoczeni. Takie widoki zdarzają się już rzadko. Tylko spójrzcie

Trener Raubo masakruje walkę Khalidov - Adamek: To jest szopka! Brutalna opinia

To właśnie Turki Alalshikh stoi za kapitalnymi galami w Arabii Saudyjskiej, których jesteśmy świadkami od kilku miesięcy. To, co najważniejsze, jednak dopiero przed nami - już 17 lutego w Rijadzie Ołeksandr Usyk zmierzy się z Tysonem Furym, a wygrany zostanie pierwszym od 1999 roku niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej.

Ciekawe będzie także 8 marca, gdy Anthony Joshua skrzyżuje rękawice z Francisem Ngannou. Turki Alalshikh nie ukrywa, że jeszcze w tym roku chciałbym doprowadzić do walki zwycięzców obu wspomnianych pojedynków. Jeśli tak się stanie, kibiców boksu czeka naprawdę kapitalny rok z najlepszymi pięściarzami królewskiej kategorii w rolach głównych.

Szalony zakład o milion funtów Franka Warrena i Eddiego Hearna

Na tym jednak nie koniec! Ogromne pieniądze szejków doprowadziły do tego, że Frank Warren i Eddie Hearn, którzy do tej pory raczej za sobą nie przepadali, teraz mówią jednym głosem. Turki Alalshikh zdradził, że chciałby w niedalekiej przyszłości zorganizować galę, na której doszłoby do pięciu pojedynków zawodników ze stajni Warrena i Hearna. Brytyjscy promotorzy chętnie przystali na taki pomysł, a nawet zawarli zakład o - uwaga - milion funtów! Ogromną kasę zgarnie ten z nich, którego zawodnicy wygrają więcej walk na wspomnianej imprezie.

Mariusz Wach o wygranej w K-1, sparingach z Usykiem oraz walce Adamek - Khalidov Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.