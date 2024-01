Mariusz Wach pomaga Usykowi przed walką z Furym! Obóz Ukraińca chwali Polaka, dostał nawet bonus

Ostatnim absolutnym mistrzem świata wagi ciężkiej był Lennox Lewis, który 13 listopada 1999 roku pokonał Evandera Holyfielda. Po blisko 25 latach od tego pojedynku poznamy wreszcie kolejnego niekwestionowanego czempiona w królewskiej kategorii. 17 lutego w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej Usyk zmierzy się z Furym, a w stawce będą pasy IBF, WBA, WBC i WBO.

Wach o sparingach z Usykiem: Zapracowałem sobie na szacunek u Usyka i jego sztabu

Panowie wkroczyli właśnie w decydującą fazę sparingów, a jednym ze sparingpartnerów Usyka jest Mariusz Wach. "Wiking" pomagał Ukraińcowi także przed jego ostatnią walką z Danielem Dubois we Wrocławiu i wtedy sprawdził się znakomicie. Do tego stopnia, że zasłużył nawet na dodatkowy bonus.

- Takie sparingi to moja praca i jadę na nie, by zarobić, ale taki dodatkowy finansowy bonus za dobrą postawę w ringu to fajna rzecz. Dla mnie jednak ważniejszy od tej dodatkowej kasy jest szacunek na jaki zapracowałem sobie u Usyka i jego sztabu. Trenerzy podchodzili do mnie, chwalili mnie, to super uczucie - zdradził nam Wach.

Polak przed walką Usyka z Dubois nie ukrywał, że w ewentualnym starciu Ukraińca z Furym to Brytyjczyk będzie zdecydowanym faworytem. Czy po ostatnim starciu "Króla Cyganów" z Francisem Ngannou zmienił zdanie?

Wach o walce Usyk - Fury: W starciu z Usykiem Fury będzie zupełnie innym zawodnikiem niż z Ngannou

- Nie do końca. Na pewno po ostatnich wydarzeniach walka Fury'ego z Usykiem nabrała dodatkowych smaczków, ale nie mam żadnych wątpliwości, że w starciu z Usykiem Fury będzie zupełnie innym zawodnikiem niż z Ngannou. On do tej batalii podszedł poważnie od strony bokserskiej, bo miał ciężkie sparingi i normalnie zasuwał na sali, ale moim zdaniem psychicznie zlekceważył rywala. Myślał, że będzie dominował nad Ngannou, że prędzej czy później powali go na deski, a wyszło inaczej. Mimo wszystko do pojedynku z Usykiem przygotuje się o niebo lepiej. Sam sobie będzie chciał udowodnić, że może pokazać więcej niż z Ngannou - nie ma wątpliwości Wach.

Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta typują walkę Fury - Usyk