Brutalna ocena szans Mameda Khalidova w walce z Tomaszem Adamkiem! Mariusz Wach nie gryzł się w język

Wach zapracował sobie na duży szacunek ze strony Usyka oraz jego sztabu i w efekcie ponownie gości na obozie mistrza świata federacji IBF, WBA i WBO w wadze ciężkiej. "Wiking" jako jedyny ze sparingpartnerów jest z Usykiem od początku jego przygotowań w Hiszpanii. W efekcie na początku panowie sparowali tylko ze sobą.

Wach w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, jak wyglądają przygotowania Usyka do walki z Furym oraz wskazał faworyta w batalii o tytuł niekwestionowanego czempiona królewskiej kategorii. Z Wachem porozmawialiśmy także o jego efektownym debiucie w K-1 oraz starciu Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem na gali XTB KSW Epic w Gliwicach (24 lutego).

Wach o walce Adamek - Khalidov: Adamek nawet się nie zmęczy, wygra nawet jedną ręką

- Gdyby to były małe rękawice do MMA, to jeszcze mógłbym dyskutować i się zastanawiać, ale tak to faworyt jest tylko jeden, Nie ma znaczenia, że to będzie w klatce. Mogłaby ta walka odbyć się na klatce schodowej czy w klatce rzymskiej, ale są duże rękawice i Tomek to wygra. Uważam, że Tomek się nawet nie zmęczy w tej walce, a fakt, że są to właśnie duże rękawice sprawia, że nawet gdyby związać Tomkowi np. prawą rękę, to wygrałby pojedynek tylko lewą. Mam jednak nadzieję, że Mamed zawiesi mu poprzeczkę wysoko i napsuje Adamkowi troszkę zdrowia i nerwów. Liczę na to, że panowie dadzą dobry pojedynek, że to będzie dobre show - powiedział nam Wach.

Mariusz Wach: Jestem chętny na walkę z Tomaszem Adamkiem, ale on nie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.