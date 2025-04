Don Kasjo odgraża się Adamkowi! Naprawdę to powiedział po sromotnej klęsce

Panowie już raz spotkali się w ringu i to na stadionie we Wrocławiu. Usyk wygrał wtedy przed czasem w 9. rundzie, ale nie zabrakło kontrowersji. Chodzi o cios, który Dubois zadał Ukraińcowi w piątej odsłonie - zdaniem sędziego był poniżej pasa, zdaniem Brytyjczyka wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. Usyk po tym uderzeniu długo dochodził do siebie, ostatecznie się jednak pozbierał i kilka minut później postawił kropkę nad "i".

Od tego czasu Usyk wygrał dwie walki, Dubois - trzy. Ukrainiec dwa razy pokonał Tysona Fury'ego, z kolei Brytyjczyk okazał się lepszy od Jarrella Millera, Filipa Hrgovicia oraz Anthony'ego Joshuy. Aktualnie Usyk posiada mistrzowskie pasy federacji WBA, WBC i WBO, a Dubois - IBF.

Usyk - Dubois o wszystkie pasy mistrza świata wagi ciężkiej 12 lipca na stadionie Wembley w Londynie

I jak informuje wspomniany Coppinger, wszystkie wymienione cztery tytuły mają być w stawce planowanego na wakacje rewanżu Usyka z Dubois. Zdaniem amerykańskiego dziennikarza teamy obu pięściarzy finalizują właśnie kontrakt na ten pojedynek, do którego miałoby dojść dokładnie 12 lipca na Wembley.