Obrzydliwe słowa legendarnego boksera po walce Usyk – Dubois. Derek Chisora obraził Polaków, rasistowski komentarz

Walka Usyk – Dubois budziła i wciąż budzi wiele emocji. Ukrainiec obronił swoje pasy mistrzowskie i jest gotowy na kolejne wyzwania, choćby walkę z Tysonem Furym, ale kontrowersji wokół jego starcia z Dubois nie brakuje. Chodzi w zasadzie o jedno zdarzenie, które mogło zaważyć na wyniku tego starcia, czyli uderzenie z 5. rundy, gdy Brytyjczyk trafił prosto w pas Usyka, ale sędzia uznał to za uderzenie poniżej pasa i Usyk mógł spokojnie wrócić do siebie po ciosie i nie był liczony. Wielu ekspertów wskazuje nie tylko na fakt, że ich zdaniem trafienie było czyste, ale też na niekonsekwencję sędziego (wynikającą być może z niepewności co do poprzedniej decyzji), który uznając cios za nieczysty powinien dać ostrzeżenie Dubois, a tego nie zrobił. Bardzo ostro o całej walce wypowiedział się Derek Chisora i zdaje się, że mocno przekroczył granice dobrego smaku.

Legendarny bokser przegiął komentując walkę Usyk – Dubois

Derek Chisora w swojej karierze stoczył 47 pojedynków, z czego 34 wygrał, a 13 przegrał i mimo że ma już 39 lat, to licznik ten wciąż bije – w lipcu tego roku wygrał z Geraldem Washingtonem, a jeszcze w grudniu 2022 roku walczył z... Tysonem Furym o pas mistrzowski federacji WBC! W swojej karierze mierzył się m.in. z takimi postaciami jak Dillian Whyte, Kubrat Pulev, David Haye czy Witalij Kliczko. W 2019 roku ciężko znokautował Artura Szpilkę, a w 2020 poniósł porażkę z rąk bohatera sobotniej gali we Wrocławiu, Ołeksandra Usyka.

Jego zdaniem Daniel Dubois przegrał z Usykiem ze względu na... kolor swojej skóry! – Czarnoskóry zawodnik walczył w kraju białych, wokół byli sami biali kibice i nawet wszyscy sędziowie. Czego więc się, k***a, spodziewaliście? Czarny się w ogóle nie liczy, nawet jak serwuje Usykowi nokdaun, to mu go nie uznają – zszokował Chisora w rozmowie z talkSPORT tuż po gali.

Co ciekawe jednak, nie był on zachwycony postawą Brytyjczyka. – Boks potrzebuje VARu, tak samo jak powtórek potrzebował futbol. Ale pomijając to wszystko, co stało się w piątej rundzie, Dubois jakoś mnie nie olśnił. Nie wykorzystywał swoich warunków fizycznych – wyjaśnił.

