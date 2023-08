Afera po walce Usyk - Dubois. Piękna dziennikarka musiała przeprosić. A miało być tak pięknie

Ołeksandr Usyk znokautował Daniela Dubois w 9. rundzie i obronił pasy w wadze ciężkiej. Ukrainiec przez niemal całą walkę zdecydowanie przeważał. Szczególnie mocno zaczął obijać rywala od 5. rundy, po tym jak ten uderzył go poniżej pasa. Przynajmniej tak uznał sędzia ringowy Luis Pabon, który zareagował na postawę Usyka. Ukrainiec po przyjęciu mocnego ciosu na granicy aż się skrzywił i zasugerował nieprzepisowe uderzenie, lądując na macie. Dzięki temu miał aż 5 minut na dojście do siebie, choć Brytyjczyk od początku nie zgadzał się z tą decyzją. Cała sytuacja ewidentnie rozwścieczyła Usyka, który zemścił się na Dubois, doprowadzając do nokautu. Ale po walce więcej niż o zakończeniu mówi się o kontrowersyjnym ciosie, bo powtórki wzbudziły sporo niepewności.

Piękna dziennikarka musiała przeprosić na wizji w związku z aferą po walce Usyk - Dubois

Jeszcze w ringu Dubois i jego promotor Frank Warren obejrzeli powtórki tego ciosu i zaczęli głośno podważać decyzję sędziego. Zgodnie krzyczeli o niesprawiedliwości i nie wahali się mówić o "kradzieży". Zwłaszcza pięściarz nie mógł zrozumieć, jak można było uznać jego cios za nieprzepisowy. Warren wskazywał, że była to decyzja pod publiczkę, bo Usyk walczył we Wrocławiu tak naprawdę u siebie. Emocje długo nie opadały, co odbiło się na wizycie promotora na antenie telewizji TNT. A gala Usyk - Dubois była debiutem Laury Woods w tej stacji i całe zamieszanie mocno odbiło się na jej długo oczekiwanym wieczorze.

Jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Wielkiej Brytanii pracowała wcześniej w Sky i iTV, a pod koniec lipca dołączyła do TNT. Debiut w nowej stacji zapamięta na długo, bo Warren zaczął grzmieć o "gów***nej" decyzji sędziego, po czym kamera... zmieniła ujęcie na piękną dziennikarkę. Ta została niejako zmuszona do przeprosin za słownictwo użyte przez bokserskiego promotora. Zrobiła to bez zawahania, po czym rozpoczęła w studiu dyskusję na temat wyniku walki. Były pięściarz Carl Frampton stwierdził wprost, że Dubois powinien być nowym mistrzem świata. Nie był on odosobniony w takiej opinii.