Gruchnęły ważne wieści o stanie zdrowia Tomasza Adamka tuż przed FAME 21! "Góral" szczery jak na spowiedzi przed starciem z Bandurą

Powrót Tomasza Adamka do walki ze sportowej emerytury wywołuje ogromne emocje. Sama walka z Mamedem Khalidovem rozgrzewała fanów jeszcze na długo przed pojedynkiem, jak i na długo po nim. Teraz przed "Góralem" kolejne wyzwanie, czyli debiut w federacji FAME MMA, gdzie jego rywalem będzie Patryk "Bandura" Bandurski. Podczas przygotowań do starcia, które odbędzie się 18 maja w Gliwicach podczas FAME 21, Tomaszowi Adamkowi często towarzyszą kamery, dzięki którym fani pięściarza mogą poznać jego przemyślania, chociażby na temat jego życia i kariery oraz dowiedzieć się, jak wygląda forma "Górala" na zaledwie kilka tygodni przed zbliżającym się pojedynkiem. Ten nie ukrywał podczas krótkiej rozmowy, która ukazała się na kanale "To Jest Boks", że ma się wręcz świetnie.

- Teraz na poważnie... Jest super. Po treningu porannym - technika, szybkie ręce i nogi, bo wiadomo - walka jest trzy rundy. Oby tak było dalej, jestem w dobrej dyspozycji (...) Trzeba szybko zacząć, być rozgrzanym i mocno wejść do klatki, no i swoje zrobić! Trzy rundy w porównaniu do dwunastu to jest nic... - wypalił szeroko uśmiechnięty 47-latek dodając, że po latach zastoju zaczyna on prezentować coraz lepszą formę.

Sonda Kto wygra walkę Tomasz Adamek - Bandura na FAME 21? Tomasz Adamek Bandura Trudno powiedzieć

FAME 21 KARTA WALK

Walka wieczoru: Tomasz Adamek vs Patryk "Bandura" Bandurski

Alan Kwieciński vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński [Boks]

Paweł "Księżniczka" Tyburski vs Michał "Wampir" Pasternak [K1]

Rafał "Takefun" Górniak vs TBA [K1]

Grzegorz "Greg" Gancewski vs Piotr "Szeli" Szeliga [MMA]

Dominik "Kalesony" Cybulski vs Jakub "Guzik" Szymański [Boks małe rękawice]

Dominik "Mrozzo" Mrozowski vs Rafał "Młody Ninja" Sobotkiewicz K1

Klaudia Syguła vs Ewa Piątkowska [BOKS/K1/MMA

Jakub „Azdus” Matowicki vs Miłosz „Dejvid” Boras