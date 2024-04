Łzy same płyną po wyznaniu Tomasza Adamka przed walką na FAME MMA. Poruszające słowa prosto z serca, powiedział o swojej przeszłości, p

Mateusz Gamrot nakręcony przed kolejnym starciem w UFC. Tyle dzieli go od walki mistrzowskiej, wyczekuje swojej szansy

Co za emocje na FAME MMA 21! Federacja odsłoniła karty, tak będzie wyglądać karta walk! Szykują się wielkie grzmoty!

Mariusz Pudzianowski pokazał się publicznie w stroju ogra. Zobaczyły to miliony! Fani oszaleli w komentarzach

To zdjęcie Jana Błachowicza może spowodować ciarki na całym ciele! Były mistrz UFC nie poddaje się, liczy na szybki powrót

Powrót do zdrowia

Ten szczegół z domu Marcina Najmana sprawił, że oczy wyszły nam z orbit! Od razu rzuca się to w oczy, wyjątkowo ubarwił wnętrze posiadłości

Gala FAME 21 zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie freak fightowa organizacja postanowiła na kilka tygodni przed wydarzeniem podgrzać atmosferę i ogłosić niemalże wszystkie zestawienia, jakie będziemy mieli okazję oglądać w klatce w PreZero Arenie Gliwice. Kilka słów od siebie, w mediach społecznościowych postanowił dodać również Tomasz Adamek, który po niedawnej walce z Mamedem Khalidovem, teraz skrzyżuje rękawice z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Utytułowany pięściarz w szczerych słowach podsumował swoje dokonania w boksie i nie krył się z tym, że jego kariera nie należała do najlżejszych przekazując tym samym, że kariera w świecie sportów walki nie jest usłana różami.

Sonda Kto wygra walkę Tomasz Adamek - Bandura na FAME 21? Tomasz Adamek Bandura Trudno powiedzieć

- Kochani, karierę pięściarską miałem długą, piękną, ciężką i pełną sukcesów. Mistrzostwo świata w dwóch kategoriach i szansa mistrzowska w trzeciej dywizji. Każdemu chłopakowi uprawiającemu boks tego życzę - rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Adamek, zwracając się przy okazji do młodych zawodników oraz fanów sportów walki i tłumacząc, że nie jest to łatwe życie. - Ale pamiętajcie, że to jest droga trudna, długa, kręta i wyboista. Pełna wyrzeczeń, bólu, pokory, wzlotów i upadków. Tylko nieliczni, naznaczeni palcem Bożym dochodzą na szczyt. Jestem pięściarzem spełnionym. Teraz się bawię w sport (...) - dodał "Góral" dobitnie tłumacząc swój udział w freak fightowej gali.

Podczas gali FAME 21, która odbędzie się 18 maja w PreZero Arenie Gliwice, oprócz Tomasza Adamka i Patryka "Bandury" Bandurskiego, w klatce zobaczymy również m.in. Alana Kwiecińskiego, który zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, rewanż pomiędzy Pawłem Tyburskim i Michałem Pasternakiem oraz m.in. walkę Ewy Piątkowskiej, która zawalczy z Klaudią Sygułą. Dwie walki, które również odbędą się podczas FAME 21 nie zostały jeszcze ogłoszone, podobnie jak rywal Rafała "Takefuna" Górniaka.

FAME 21 KARTA WALK

Tomasz Adamek vs Patryk "Bandura" Bandurski

Alan Kwieciński vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński [Boks]

Paweł "Księżniczka" Tyburski vs Michał "Wampir" Pasternak [K1]

Rafał "Takefun" Górniak vs TBA [K1]

Grzegorz "Greg" Gancewski vs Piotr "Szeli" Szeliga [MMA]

Dominik "Kalesony" Cybulski vs Jakub "Guzik" Szymański [Boks małe rękawice]

Dominik "Mrozzo" Mrozowski vs Rafał "Młody Ninja" Sobotkiewicz K1

Klaudia Syguła vs Ewa Piątkowska [BOKS/K1/MMA]