Co za emocje na FAME MMA 21! Federacja odsłoniła karty, tak będzie wyglądać karta walk! Szykują się wielkie grzmoty!

Fame MMA 21 jest bardzo wyczekiwane przez fanów polskiego freak-fightu. W trakcie gali, która odbędzie się już 18 maja 2024 roku w Gliwicach dojdzie do wielu niesamowitych pojedynków, które uwieńczy starcie między Patrykiem "Bandurą" Bandurskim i Tomaszem Adamkiem. Oprócz tego federacja ogłosiła 15 kwietnia 2024 roku zestaw pozostałych walk i jest on naprawdę imponujący! Na to czekali fani!

FAME MMA 21. Znamy kartę walk! Federacja zapowiada olbrzymie hity!

Pojedynek "Bandury" z "Góralem" okazuje się być niejedyną atrakcją, na którą szykują nas włodarze federacji. Wielkich emocji powinno dostarczyć także starcie między Alanem Kwiecińskim i Don Kasjo, którzy od dłuższego czasu mają między sobą dość duży konflikt. Oprócz tego Paweł Tyburski znów zawalczy z Michałem Pasternakiem, a także będziemy świadkami debiutu mistrzyni świata w boksie, Ewy Piątkowskiej, która spróbuje swoich sił w starciu z Klaudią Sygułą.

Jak zapewniają włodarze federacji, nie wszystkie karty zostały jeszcze odsłonione i wartość emocjonalna na oktagonie będzie tylko rosnąć!

- Nie wszystkie karty zostały tutaj odkryte. Kolejne, gorące starcia czekają już na publikacje… Jednakże nie wszystko na raz. Gotowi na łącznie 10 nowych twarzy w federacji? - piszą włodarze FAME MMA na swoich mediach społecznościowych.

FAME MMA 21: KARTA WALK

Tomasz Adamek vs. Patryk "Bandura" Bandurski - main event

Alan Kwieciński vs. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - co-main event

Takefun vs. rywal będzie ogłoszony

Greg vs. Szeli

Kaleson vs. Guzik

Mrozzo vs. Młody Ninja

Syguła vs. Piątkowska

dwie walki nie zostały jeszcze ogłoszone

