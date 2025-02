Jakub Słomka wprost przed walką o pas mistrza Gromdy. Nie rusza go gadanie Mateusza Kubiszyna, szykuje się na krwawą jatkę

KSW nadal bardzo chce walki Artur Szpilka - Krzysztof Włodarczyk. "Szpila" zrobi wyjątek i wróci do boksu, ale pod jednym warunkiem

Tomasz Adamek głosował na Trumpa. Teraz zareagował na to, co robi prezydent USA w sprawie Rosji

- Sprawił pan niespodziankę, może nawet sensację, pokonując Jakuba Szmajdę. Co okazało się sposobem na rywala?

- Wymieniłbym trzy główne elementy: dobre skracanie dystansu, siłę fizyczną i taktykę. Miałem dobry plan na walkę i zrealizowałem go w 100 procentach, a Kuba Szmajda niczym mnie nie zaskoczył.

- Z uwagi na mniejsze gabaryty "Don Diego" teraz plan będzie zupełnie inny?

- Oczywiście, żadnych szczegółów nie zdradzę, ale razem z trenerem Robertem Walczakiem wszystko mamy już przygotowane. Teraz to ja wykorzystam przewagę swoich warunków fizycznych.

Mateusz Kubiszyn z mocną deklaracją przed walką o pas Gromdy. Don Diego nie gryzł się w język, kawa na ławę

Kubiszyn - Słomka o pas mistrza na gali Gromda 20

- Co pan zyskał wygrywając eliminator, poza tym, że jest w finale?

- Z pewnością wzrosła pewność siebie i zdobyłem doświadczenie w walce z bardzo mocnym przeciwnikiem, za jakiego uważam "Jokera". Zyskałem też większą rozpoznawalność. Zdarza się, że ktoś podejdzie, pogratuluje, poprosi o wspólne zdjęcie.

- Jak pan reaguje na słowa Mateusza Kubiszyna, twierdzącego, że wygra z panem?

- Przyzwyczaiłem się, że rywale skreślają moją osobę, będąc przekonanym o swojej wyższości. Na mnie to nie działa i nie wzbudza większych emocji. A niech sobie gada co chce. Ja zamykam się w swoim świecie, skupiam na treningu i z dużą wiarą w zwycięstwo wejdę do ringu 7 marca.

- "Don Diego" troszkę gra słowami i podpuszcza pana?

- A być może. Od dłuższego czasu jest mistrzem Gromdy, wygrał wszystkie walki, a po każdej obronie jego pozycja – w ocenie "Don Diego" - jeszcze wzrasta. Ale i ja jestem niepokonany i mam swój cel! Nie mam zamiaru rezygnować z marzeń.

- Docenia pan umiejętności sportowe Kubiszyna?

- Szanuję jego klasę i nie będę polemizował na temat tego, co potrafi, a czego nie. Uważa się za faworyta, ale nie stresuję się tym. Wręcz przeciwnie, tym bardziej mnie mobilizuje i to ja czuję się coraz mocniejszy.

Słomka o Kubiszynie przed walką o pas: 7 marca udowodnię swoją sportową wartość w małym ringu w pojedynku o pas

- Mateusz Kubiszyn wspomniał, że razem trenowaliście w Zakopanem. Co pan zapamiętał z tego jednorazowego wydarzenia?

- To było przed jego walką mistrzowską z Łukaszem "GOATem" Parobcem. Nie walczyliśmy na gołe pięści ani w rękawicach, to był wspólny trening na siłowni. Więc żaden o drugim nie wie do końca jak ten boksuje.

- Zapewne dochodzą do pana następujące głosy: Kuba Słomka łatwiejszym rywalem niż Kuba Szmajda?

- Absolutnie się z tym nie zgadzam. Gdyby tak było, poniósłbym porażkę w eliminatorze. Może to jest właśnie taka gra. 7 marca udowodnię swoją sportową wartość w małym ringu w pojedynku o pas.

Jeden z najbrutalniejszych nokautów w historii GROMDA! Stracił prawie litr krwi, okropny koniec walki

- Co będzie pańskimi atutami?

- Zdecydowanie wzrost, waga, zasięg ramion. O reszcie "opowiem" między linami. "Don Diego" nie będzie już taki pewny swego.

- Wprowadził pan zmiany w przygotowaniach?

- Z pewnością są mocniejsze pod każdym względem, abym lepiej wyglądał kondycyjnie, technicznie, taktycznie itd. Wszystko staram się zapiąć na ostatni guzik. Sparuję jak zwykle z grupą kolegów, a najbardziej rozpoznawalnym jest Klemens Szczepaniak, bokser grupy Tymex.