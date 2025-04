Legia ROZBIŁA Ruch i zameldowała się w finale Pucharu Polski. Popis gości w Chorzowie [WIDEO]

– Myślę, że Legia zacznie tak, jak wszystkie poprzednie swoje mecze, czyli bardzo intensywnie. Będzie chciała trzymać piłkę jak najbliżej naszego pola karnego – trener Ruchu, Dawid Szulczek, spodziewał się ataków gości od pierwszego gwizdka. Nie mógł za to spodziewać się, że jego podopieczni… będą ułatwiać przeciwnikowi życie!

Zły RUCH pomocnika, szybkie prowadzenie Legii

Po raz pierwszy zdarzyło im się to już w 5. minucie. Po stracie piłki w środku pola bohater ćwierćfinałowej rywalizacji Ruchu z Koroną, Jehor Cykało, nie zdołał już dogonić Bartosza Kapustki. Były reprezentant Polski wypuścił w bój Kacpra Chodynę, a ten w sytuacji „jeden na jeden” nie dał szans Martinowi Turkowi.

Gual znów trafił na Stadionie Śląskim

Bramka stracona przez chorzowian „na własne życzenie” odebrała im – i tak przecież nadwątloną serią wiosennych niepowodzeń ligowych – wiarę we własne możliwości. I związała nogi poczuciem odpowiedzialności, co doskonale widać było w 28. minucie. Dwóch chorzowian – Mo Mezghrani i ponownie Cykało – na 30. metrze „uciekało od piłki”, jakby ich parzyła. Ta w efekcie trafiła do Marca Guala, który – jak czternaście miesięcy wcześniej, w meczu ligowym – trafił do siatki „Niebieskich”.

Te dwie sytuacje dość dobitnie pokazały, dlaczego chorzowianie mają w lidze tak wielkie kłopoty ze zdobywaniem punktów, tracąc przy tym mnóstwo goli. O odrabianiu strat mowy być nie mogło. Gospodarze mieli kłopot z wymianą dwóch-trzech podań, a Kacpra Tobiasza między słupkami budziły jedynie dwa strzały Mezghraniego z dystansu. Niespecjalnie groźne – dodajmy.

Wszołek postawił pieczęć na wygranej Legii

2:0 to niebezpieczny wynik – zwykł był powtarzać były selekcjoner Biało-Czerwonych. By owego „niebezpieczeństwa” uniknąć, po zmianie stron legioniści szybko podwyższyli prowadzenie. I znów można było mówić o „autostradzie” do bramki Ruchu: tym razem wjechał nią Paweł Wszołek, pakując piłkę do siatki z kąta, z którego wydawało się to niemożliwe.

Dwa ciosy Legii na dobicie Ruchu

Moment trzeciej bramki obaj trenerzy potraktowali jako sygnał do kolejnych roszad w składach, bardziej mających jednak na celu oszczędzanie sił graczy podstawowego niż próbę zmiany obrazu meczu i wyniku. Ten był już przesądzony, a trafienia Ryoyi Morishity i Ilji Szkurina potwierdziły bezwzględną dominację stołecznej ekipy. Legia 2 maja na Stadionie Narodowym zagra z Pogonią o swój 21. triumf w Pucharze Polski.

Półfinał Pucharu Polski

Ruch Chorzów – Legia Warszawa 0:5 (0:2)

0:1 Chodyna 5. min, 0:2 Gual 28. min, 0:3 Wszołek 56. min, 0:4 Morishita 79. min, 0:5 Szkurin 85. min

Sędziował: Damian Sylwestrzak. Widzów: 25496.

Ruch: Turk – Mezghrani Ż, Szymański Ż, Lukić, Karasiński, Preisler (84. Sobeczko) – Borowski Ż (57. Kozak), Szwoch, Cykało (57. Starzyński), Moneta (63. Barański) – Szczepan (63. Novothny)

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov Ż, Kapuadi Ż (46. Ziółkowski), Vinagre (78. Kun) – Chodyna, Urbański (46. Augustyniak), Elitim, Kapustka (66. Luquinhas), Morishita – Gual (57. Szkurin)