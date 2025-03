Legendarny Witalij Kliczko dopiero po latach wyjawił prawdę o Przemysławie Salecie. Polak użył go jako worka treningowego!

To będzie pierwszy duży turniej pod egidą World Boxing, czyli federacji, która wskoczyła w miejsce wykluczonej z ruchu olimpijskiego IBA. Ekipy Grzegorza Proksy (mężczyźni) i Tomasza Dylaka (kobiety) udały się do Brazylii znaczne wcześniej, zaliczając przed startem zawodów tygodniowe zgrupowanie.

Julia Szeremeta o jedną wygraną walkę od medalu Pucharu Świata w Brazylii

W niedzielę odbyło się losowanie, po którym wiadomo, że Polacy - choć jeszcze nie stoczyli choćby jednej walki - na pewno wrócą do kraju z co najmniej czterema medalami. Nieliczna obsada w kilku kategoriach sprawiła, że rywalizację od półfinału (a to oznacza miejsce na podium) rozpoczną Kinga Krówka, Barbara Marcinkowska i Oliwia Toborek oraz wśród panów Michał Jarliński.

Blisko podium jest także Julia Szeremeta, która zmagania rozpocznie od ćwierćfinału z Alyssą Mendozą. Amerykanka na igrzyskach w Paryżu odpadła w 1/8 finału. Jeśli Polka wygra, to w półfinale zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Ulzhan Sarsenbek, która w ćwierćfinale ma "wolny los".