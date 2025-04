i Autor: Paweł Skraba/Super Express Julia Szeremeta

Koncert w ringu

Julia Szeremeta z medalem Pucharu Świata! Rywalka liczyła na rewanż, ale nie miała żadnych szans z Polką

Julia Szeremeta pokonała jednogłośnie na punkty Amerykankę Alyssę Mendozę i awansowała do półfinału Pucharu Świata w Brazylii w kategorii 57 kg. Wygrana oznacza, że Polka wróci do kraju z medalem. Jakiego koloru? To się wyjaśni w najbliższych dniach.