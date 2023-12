Joshua - Wallin KARTA WALK. Gala w Arabii Saudyjskiej KTO WALCZY? Gala Arabia Saudyjska KARTA WALK. Joshua - Wallin KOLEJNOŚĆ WALK. Lista walk gali w Arabii Saudyjskiej wszystkie WALKI

Brat Marcina Gortata zdradził, jak doszło do pojednania koszykarza z nim i zmarłym ojcem! Trudno powstrzymać łzy

Trudno przypomnieć sobie drugą tak wielką galę z udziałem tak wielu ważnych postaci w boksie, jak ta, która będzie miała miejsce tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia. W sobotę wieczorem w Arabii Saudyjskiej, a konkretnie w Rijadzie zobaczymy kilka gwiazd wagi ciężkiej i co ciekawe, żaden z najważniejszych pojedynków nie będzie toczył się o pas mistrza świata, co jest ewenementem na tak dużej gali. W ringu pojawią się między innymi Anthony Joshua, Deontay Wilder, czy Jarrell Miller, a więc pięściarze, którzy są doskonale rozpoznawalni na światowym ringu i przede wszystkim dwóch pierwszych wymienionych miało okazję dzierżyć pas mistrza świata. Podkreśla to jedynie rangę wydarzenia w Arabii Saudyjskiej i o tym, że przyciąga ono spojrzenia milionów kibiców, nie trzeba przekonywać.

Gala Arabia Saudyjska KOLEJNOŚĆ WALK. Joshua - Wallin lista walk na gali w Arabii

Podczas gali w Rijadzie zobaczymy również kilku zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile wagi ciężkiej. W tym gronie jest między innymi Daniel Dubois, który niedawno walczył z Ołeksandrem Usykiem we Wrocławiu i sprawił Ukraińcowi kłopoty. Do ringu wejdzie również niepokonany Rosjanin, Dimitrii Bivol. Fani boksu będą mieli co robić w przeddzień Wigilii.

Karta walk gali w Arabii Saudyjskiej: