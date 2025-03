Wielkie ogłoszenie w sprawie Julii Szeremety. Polska pięściarka pojedzie specjalnie do Brazylii. To już pewne

To już pewne! Julia Szeremeta będzie walczyć w Brazylii

Dla Julii Szeremety okres po igrzyskach olimpijskich w Paryżu był szalony. Młoda pięściarka była rozchwytywana przez media i co rusz udzielała jakiegoś wywiadu, brała udział w spotkaniach z fanami czy z państwowymi oficjelami. W końcu do ringu udało się jej wrócić w grudniu na gali Suzuki Boxing Night 32, gdzie pokonała Lenę Buchner. Wszystko wskazywało na to, że najważniejszy dla Julii Szeremety w 2025 roku będzie start w mistrzostwach świata IBA, ale zawody te zostały zbojkotowane przez reprezentację Polski. – Na pewno był to dla mnie cios. Chciałam zbudować na te zawody dobrą formę i sporo poświęciłam, by dobrze się do nich przygotować. Wiadomo, że chciałam powalczyć o mistrzostwo świata - mówiła wówczas Szeremeta w rozmowie z WP SportoweFakty. Na szczęście dla niej, w kalendarzu pojawiły się inne zawody.

Już przy okazji wycofania się Polski z mistrz świata IBA, pojawiła się informacja, że Julia Szeremeta weźmie udział w pierwszym Pucharze Świata w boksie organizowanym przez federację World Boxing. – Dobrze, że w to miejsce wskoczył nam Puchar Świata w Brazylii, na którym też będzie bardzo mocna obsada. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wrześniowe mistrzostwa świata w Liverpoolu organizowane już przez World Boxing – dodawała Julia Szeremeta. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie tych informacji. – Już 31 marca rozpocznie się pierwszy turniej Pucharu Świata organizowany przez federację World Boxing. W Rio de Janeiro powalczą obie nasze kadry. W przypadku pań poznaliśmy już składy. Trener Tomasz Dylak zabiera do Brazylii następujący skład: Natalia Kuczewska (51 kg) Wiktoria Rogalińska (54 kg) Julia Szeremeta (57 kg) Aneta Rygielska (60 kg) Kinga Krówka (65 kg) Barbara Marcinkowska (70 kg) Oliwia Toborek (75 kg) Agata Kaczmarska (+80 kg) – napisał Łukasz Gagaska na portalu X, prowadzący profil o sportach olimpijskich. Dodał, że Puchar Świata zawita m.in. do Polski, a zawodami, które odbędą się w ramach cyklu PŚ, będzie memoriał Felixa Stamma w Warszawie.

