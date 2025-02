Tego ciosu Julia Szeremeta się nie spodziewała. Jej plany legły w gruzach

Beterbiev - Bivol 2: Wyniki gali. Bivol wziął rewanż w fenomenalnym stylu. Co za walka!

Julia Szeremeta tego się nie spodziewała. Polska bojkotuje MŚ w boksie IBA

W zeszłym roku Julia Szeremeta wywalczyła dla Polski pierwszy od 32 lat medal igrzysk olimpijskich w boksie. W Paryżu przegrała dopiero w wielkim finale z Tajwanką Lin Yu-Ting. Z miejsca stała się gwiazdą i kibice czekają na jej kolejne walki. W grudniu 21-latka wygrała na gali Suzuki Boxing Night 32 z Leną Buchner, a następnie zapowiadała przygotowania do marcowych mistrzostw świata. Impreza organizowana przez IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu) miała być jej głównym celem na 2025 rok, ale reprezentacja Polski nie weźmie w niej udziału.

Polski Związek Bokserski ogłosił na początku lutego bojkot marcowych MŚ w Belgradzie. Ma to związek z głośnym konfliktem w bokserskich władzach. IBA jest kierowana przez związanego z Kremlem Umara Kremlowa i znalazła się na wojennej ścieżce z MKOL. W efekcie odebrano jej prawo do organizowania kwalifikacji olimpijskich, a coraz większego znaczenia nabiera konkurencyjna federacja World Boxing, do której dołączył też PZB.

- Na pewno był to dla mnie cios. Chciałam zbudować na te zawody dobrą formę i sporo poświęciłam, by dobrze się do nich przygotować. Wiadomo, że chciałam powalczyć o mistrzostwo świata - skomentowała nagłą zmianę planów Szeremeta w rozmowie z WP SportoweFakty. Tygodnie przygotowań nie pójdą jednak na marne, bo na przełomie marca i kwietnia weźmie udział w zawodach Pucharu Świata organizowanych przez World Boxing. Pod szyldem tej federacji zawalczy też później w MŚ.

- Dobrze, że w to miejsce wskoczył nam Puchar Świata w Brazylii, na którym też będzie bardzo mocna obsada. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wrześniowe mistrzostwa świata w Liverpoolu organizowane już przez World Boxing - stwierdziła zmotywowana wicemistrzyni olimpijska.

