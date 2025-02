Julia Szeremeta w skąpym bikini wycelowała prosto w koleżankę. Szalone zabawy na zgrupowaniu kadry

Dopiero po latach Tomasz Adamek powiedział to o Andrzeju Gołocie! Tak podsumował ich relacje

Kilka dni temu, podczas zgrupowania w Zakopanem, Szeremeta zamieściła krótki film, na którym zaprezentowała swoje bokserskie umiejętności pod wodą. Tak swego czasu trenował legendarny Muhammad Ali.

- To nie było nawiązanie do kogokolwiek. Tak po prostu czasami trenujemy - powiedziała nam wtedy Szeremeta. - Tego typu ćwiczenia pod wodą wprowadził Jakub Sawicki, nasz ekspert od przygotowania motorycznego. Robimy to już od dwóch lat. Tak kiedyś trenował Ali, a teraz trenują tak m.in. ukraińscy mistrzowie z Ołeksandrem Usykiem i Wasylem Łomaczenko na czele - dodał Tomasz Dylak, trener kadry seniorek.

Julia Szeremeta w bikini oblewa wodą Barbarę Marcinkowską

Po kilku dniach odpoczynku Szeremeta i spółka zamieniły Zakopane na Wałcz, gdzie 30 stycznia rozpoczęło się kolejne zgrupowanie. Potrwa do 11 lutego, a już 15 lutego w Łomży gala Suzuki Boxing Night 33 i starcie reprezentacji pięściarek i pięściarzy z koleżankami i kolegami z Belgii. Skład, w jakim wystąpią biało-czerwoni, poznamy zapewne kilka dni przed imprezą.

Tymczasem w Wałczu panie nie tylko ciężko trenują, ale znajdują też czas na bardzo ważną regenerację. A jak regeneracja to zabawa, czym Szeremeta pochwalił się na Instagramie. W zamieszczonym wideo widać, jak wicemistrzyni olimpijska w skąpym bikini oblewa wodą koleżankę, Barbarę Marcinkowską.

i Autor: instagram.com/szeremeta15984 Julia Szeremeta i Barbara Marcinkowska