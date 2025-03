Mateusz „Don Diego” Kubiszyn szczerze o pracy strażaka. Gwiazdor GROMDY nie zamierzał tego ukrywać!

Wielkie ogłoszenie w sprawie Julii Szeremety. Polska pięściarka pojedzie specjalnie do Brazylii. To już pewne

GROMDA: Don Diego szczerze o pracy strażaka

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn jest niekwestionowanie największą gwiazdą GROMDY. Popularny zawodnik szykuje się do kolejnego pojedynku. Już w ten piątek, 7 marca w Pionkach zmierzy się z Jakubem Słomką. Pierwotnie przeciwnikiem „Don Diego” miał być „Joker”, ale w bezpośrednim pojedynku górą był Słomka i to on będzie miał prawo walki o pas mistrza walk na gołe pięści. Mimo sportowych sukcesów, Kubiszyn wciąż jest strażakiem.

W niedawnej rozmowie z Konradem Karwatem dla kanału „KFD” na YouTube, Kubiszyn opowiedział o tym, że nie wyobraża sobie życia bez służby dla drugiego człowieka.

- To przeniknęło tak mocno w moje życie, że nie chcę tego zostawiać. Poradziłbym sobie finansowo bez straży. Ale ta służba dla mnie jest fajna z kilku powodów. To odskocznia od życia codziennego. Jestem tam 24 godziny, mam tam drugą rodzinę, spędzamy ten czas razem – przyznał.

„Don Diego” dodawał, że praca strażaka to coś, co po prostu lubi. Co więcej, nie zajmuje mu tyle czasu, by nie mógł skupić się na treningach.

Lubię to robić! Nie zajmuje mi to też tyle czasu, żebym nie mógł robić innych rzeczy. Służba jest na pierwszym miejscu, a sport to całe moje życie. To nic dodatkowego. To moje życie – dodał Kubiszyn.

Gromda 20: Kiedy gala? Gdzie oglądać?

Gala GROMDA 20 odbędzie się już w ten piątek, 7 marca. W walce wieczoru Mateusz „Don Diego” Kubiszyn podejmie Jakuba Słomkę. Oprócz nich zawalczą m.in. Mariusz „Mario” Kruczek, Artur „Bicek” Kubiak, Sebastian „Scarface” Skiermański czy Jakub „Kiwi” Kiwior.

