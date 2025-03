Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy wyszło na jaw, kim jest córka Andrzeja Gołoty. Wyjątkowe stanowisko „pani prezydent”

Córka Andrzeja Gołoty pełni prestiżową funkcję. Co za wyróżnienie

Andrzej Gołota wciąż budzi wiele emocji wśród kibiców pięściarstwa w Polsce. I trudno się temu dziwić, ponieważ od jego czasów świetności niewielu mieliśmy zawodników, którzy zbliżyli się do jego poziomu sportowego, czy też po prostu – do tego poziomu budzenia emocji wśród fanów, co nie zawsze idzie równo w parze z poziomem sportowym. Co więcej, obecnie żaden z aktywnych polskich pięściarzy nie potrafi się zbliżyć do poziomu Adamka z najlepszych lat, Michalczewskiego czy Gołoty właśnie. Stąd też wielu kibiców z sentymentem wspomina walki „Andrew” i chętnie śledzi to, czym zajmuje się on na emeryturze. Często jest też tak, że zainteresowaniem z powodu sławy rodziców cieszą się też dzieci i nie inaczej jest w przypadku rodziny Gołotów.

O tym, co słychać u Andrzeja Gołoty i jego rodziny najczęściej dowiadujemy się dzięki jego żonie, Marioli, która co pewien czasu udostępnia na Instagramie najróżniejsze materiały związane ze swoimi najbliższymi – czy to archiwalne, czy jak najbardziej aktualne. Tym razem postanowiła pochwalić się udziałem w corocznym Biało-Czerwonym balu Legionu Młodych Polek. Przypomniała przy okazji, że jej córka, Aleksandra, to prezydent wspomnianej organizacji, a pełni ona tę prestiżową funkcję od 2023 roku. – Wspaniały wieczór w Chicago Hilton – 85. doroczny bal Biało-Czerwony Legionu Młodych Polek – napisała Mariola Gołota pod serią zdjęć – Alexandra A. Golota, President – dodała jako opis do pierwszego z serii zdjęć

Aleksandra Gołota pod koniec marca skończy 34 lata. Córka Andrzej gołoty Ukończyła Marquette University w Milwaukee i podobnie jak jej mama, wybrała karierę prawniczą, w której się realizuje. Do tego, jak już zostało wspomniane, aktywnie działa w Legionie Młodych Polek (ang. The Legion of Young Polish Women), organizacji charytatywnej o wieloletniej tradycji. Została ona założona już w 1939 roku w celu wsparcia dla polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Pomaga ona także potrzebującym zarówno w USA, jak i w Polsce.