Joshua - Wallin o której? O której godzinie walka Joshua - Wallin KIEDY Joshua - Wallin gala boksu Rijad DATA, GODZINA

Końcówka roku będzie wyjątkowo emocjonująca dla fanów boksu. 23 grudnia odbędzie się wielka gala boksu, której głównym punktem będzie pojedynek Anthony'ego Joshuy z Otto Wallinem. Wcześniej w ringu zaprezentują się m.in. Deontay Wilder, Dmitrij Biwoł, Jai Opetaia i Daniel Dubois. Mocne zamknięcie roku zapowiada się naprawdę spektakularnie, a dla "AJ" będzie to powrót po sierpniowym zwycięstwie przed czasem z Robertem Heleniusem. Brytyjczyk w dalszym ciągu myśli o odzyskaniu pasa mistrza świata, który obecnie jest w posiadaniu Ołeksandra Usyka. Zwycięstwo z Wallinem jest konieczne, by jego pozycja we wszelakich rankingach nie ucierpiała.

Tak mocnej karty walk dawno nie było, a organizatorzy postarali się, by gala boksu w Rijadzie rozeszła się szerokim echem po całym świecie. Dla Joshuy i Wallina jest to okazja, by umocnić się w rankingu i przybliżyć się do walki z Usykiem bądź Tysonem Furym. Brytyjczyk jest na fali dwóch zwycięstw z rzędu po porażkach z Ukraińcem, a Szwed jedyną porażkę odniósł w 2019 r. z Furym. Od tamtej pory jest niepokonany i żądny rewanżu.

Walka Anthony Joshua - Otto Wallin jest main eventem gali boksu w Rijadzie, która odbędzie się w sobotę, 23 grudnia. Cała gala rozpocznie się o godzinie 17:00, ale początek walki wieczoru zaplanowano na 00:30 w nocy. Wszystkie godziny podano w czasie polskim.