Julia Szeremeta spotkała się z Andrzejem Gołotą! Spóźniła się, a mistrz zaregował, wyjawiono kulisy!

Julia Szeremeta i Andrzej Gołota spotkali się! Polscy medaliści olimpijscy porozmawiali z sobą i spędzili czas, o czym powiedział trener Tomasz Dylak. Szkoleniowiec przyznał, że wraz ze swoją podopieczną spóźnili się na spotkanie, a legenda miała zareagować na to w swój sposób.

Julia Szeremeta spóźniła się na spotkanie z Gołotą. Reakcja mistrza mogła być tylko jedna

Jak przyznał Dylak, do spotkania między Gołotą i Szeremetą doszło w ostatni poniedziałek, kiedy to srebrna medalistka była gościem Prezydenta Andrzeja Dudy. Przez fakt spotkania z Dudą, Szeremeta spóźniła się na spotkanie z Gołotą. Mistrz sprzed lat miał na to zaregować, nie gniewając się jednak i otaczając zawodniczkę i jej szkoleniowca bardzo serdecznym nastawieniem.

- Niestety spóźniliśmy się, pan Andrzej musiał na nas poczekać 20 minut, ale nie był zły. Niesamowicie miłe spotkanie i fajnie było zobaczyć ich siedzących obok siebie, dwie wielkie gwiazdy polskiego sportu. Ludzie w restauracji byli zachwyceni i nie wierzyli, że takie dwie osoby siedzą obok nich. Bardzo miło, bo siedzieliśmy chyba z trzy godziny, było mnóstwo ciekawych rozmów. Super spotkanie - mówił Dylak w rozmowie z "WP. SportoweFakty".

Jak przyznał Dylak, co ciekawe, to srebrna medalistka z Paryża zgarnęła większe zainteresowanie swoją osobą, niż Gołota.

- Może też przez to, że jest sprawczynią świeżego sukcesu, ale po panu Andrzeju nie było widać negatywności, jeśli ludzie podchodzili do Julki i chcieli robić sobie z nią zdjęcia. Mniej więcej rozkładało się po równo i oboje byli bardzo zadowoleni z tego spotkania - opowiadał trener Julii Szeremety.