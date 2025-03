Zdobyła złoto

Julia Szeremeta z wielką wygraną. Obroniła tytuł! Polska pięściarka z kolejnym sukcesem

Julia Szeremeta ma wielkie powody do radości. Podczas Memoriału Istvana Bocsksaia udało jej się obronić tytuł. Choć konkurencja nie była duża, to nasza pięściarka dobrze rozpoczyna ważny sezon. Sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości, co do jej zwycięstwa. - Mam chęci i motywację, czekają mnie przecież duże imprezy – przyznała w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.