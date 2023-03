Kamil Łaszczyk został ojcem. Po wygranej z Amadeuszem Ferrarim doczekał się wyjątkowego momentu, pokazał zdjęcie

Kilkanaście dni przed walką z Ferrarim odwiedziliśmy Łaszczyka z kamerą na treningu. Już wtedy z wypiekami na twarzy opowiadał o nadchodzących urodzinach. - Termin jest na marzec, to będzie córka. Coś pięknego, nie mogę się doczekać. Moja ukochana to najlepsza kobieta, jaką spotkałem w życiu. Jest nie tylko moją partnerką, ale też przyjacielem czy koleżanką. Nie ukrywam, że idę do FAME MMA dla kasy, która teraz się przyda jeszcze bardziej. Za jedną walkę tam dostanę więcej, niż za kilkanaście w boksie. Zrobię wszystko, by moje dziecko miało znacznie lepsze życie niż ja - powiedział nam wtedy Łaszczyk.

Kamil Łaszczyk został ojcem. Córka ma na imię Wiktoria

W niedzielę 19 marca niepokonany na zawodowych ringach Łaszczyk podzielił się z kibicami wspaniałą nowiną - na świat przyszła jego córka Wiktoria. "Przedstawiam Wam Wiktorię, 3910 g naszego szczęścia" - napisał "Szczurek" na Instagramie. - Coś pięknego, jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Córeczka i dzielna mama czują się bardzo dobrze, a ja teraz mocno zalatany. Załatwiam ostatnie sprawy, by po powrocie Wiktorii do domu wszystko było przygotowane jak należy - zdradził nam Łaszczyk, który na ring ma powrócić 15 kwietnia na gali MB Boxing Night 15 w Zgorzelcu. - Przez ostatnie dni chorowałem, ale raczej walka powinna się odbyć. Trzeba sprawdzić, czy powiedzenie, że ojcowie biją mocniej, jest prawdziwe - zakończył Łaszczyk.