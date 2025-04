i Autor: instagram.com/kingakrowka_boxing Kinga Krówka

Sensacyjna Kinga Krówka

Kapitalne występy koleżanek Julii Szeremety! Mamy pięć finałów Pucharu Świata w Brazylii

Polski boks olimpijski to nie tylko Julia Szeremeta i właśnie przekonaliśmy się o tym kolejny raz. W czwartym dniu Pucharu Świata w Brazylii aż pięciu biało-czerwonych awansowało do finału i powalczy o złoto turnieju w Foz do Iguacu. Na największe słowa pochwały zasłużyła Kinga Krówka, która dopiero w listopadzie skończy 19 lat.