Kto mistrzem Polski wagi ciężkiej? Krystian Każyszka o walce wieczoru, Polskim i badaniach antydopingowych

Organizatorem gali w Stężycy jest Krystian Każyszka, czyli szef grupy Rocky Boxing Promotion. Z promotorem porozmawialiśmy na kilka tematów. Oto najważniejsze kwestie, a całość w wideo poniżej!

Każyszka o walce Meyna - Sosiński

- Walka 50 na 50. Z tego co widziałem na ważeniu Sosiński przygotował się naprawdę bardzo dobrze, Meyna też ostro zasuwał. Obaj są pewni wygranej, a kluczem moim zdaniem będzie kondycja. Zwycięży ten, który będzie w stanie przyjąć więcej i dłużej wytrzymać w ringu.

Walka o mistrzostwo świata WBC w Polsce!

Każyszka o badaniach antydopingowych przy okazji walki Meyna - Sosiński

- Badania są po walce. POLADA została zawiadomiona, ich ludzie będą na miejscu i zaraz po pojedynku obaj zawodnicy zostaną zaprowadzeni do specjalnego pomieszczenia i tam przebadani. Generalnie bardzo się cieszę z tych zmian, bo ja od dawna jestem zwolennikiem takich badań. Czystość ponad wszystko!

Każyszka o liderze grupy Mateuszu Polskim

- To ma być frontman naszej grupy. Był przez 10 lat kapitanem kadry narodowej, teraz przejął pałeczkę u nas w grupie. Chcemy go promować i w niego najbardziej inwestować. Dlatego nie idziemy na skróty, nie nabijamy mu sztucznie rekordu, chcemy, by z walki na walkę poziom jego rywali się podnosił. Teraz Mateusz niestety złapał kontuzję, ale mam nadzieję, że w czerwcu dojdzie do starcia z Denisem Mądrym, a potem może batalia z Janem Lodzikiem.