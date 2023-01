Walka o mistrzostwo świata WBC w Polsce! Wielka wiadomość przekazana przez Andrzeja Wasilewskiego

Walka Różański - Babić toczyć się będzie o zwakowany pas mistrza świata organizacji WBC w kategorii bridger. Jego posiadaczem był Oscar Rivas, ale ten stracił pas z powodu nabawienia się kontuzji oka. Tytuł został zwakowany, choć planowano już marcowy pojedynek z Łukaszem Różańskim. Ostatecznie Polak dalej jest pretendentem, a jego rywalem będzie Alen Babić.

Walka Różański - Babić o pas mistrza świata WBC w Polsce!

Dobre wieści przekazał Andrzej Wasilewski, promotor Knockout Promotions. - Przed chwilą w Mexico City nasza grupa wygrała licytację kwotą 425 tysięcy dolarów na prawa do organizacji walki Babić - Różański o mistrzostwo świata WBC w Polsce - napisał na Twitterze.

Alen Babić o walce o tytuł mistrza świata z Łukaszem Różańskim: To będzie totalna i absolutna wojna!

Gdzie dokładnie odbędzie się walka? Do walki ma dojść w Rzeszowie, w którym planowano starcie Różański - Rivas. Kiedy? Gala ma odbyć się 18 marca.

Alen Babić o walce w Polsce. Tak mówił o tym w rozmowie z "Super Expressem"

Chorwat jest przekonany o swoim zwycięstwie, ale po ostatnim pojedynku z Adamem Balskim nabrał szacunku do pięściarzy z Polski. - Jeśli każdy jest tak twardy jak Balski, to czapki z głów - powiedział nam Babić na początku stycznia.

- Chciałbym zawalczyć w Polsce, to byłby zaszczyt dla mnie! Nie mam nic przeciwko temu. Mój pięściarski dom to Wielka Brytania, ale chętnie wybiorę się do Polski. Zresztą prędzej czy później, ale zawalczę u was. Taki mam plan. Jeśli zaś chodzi o termin, to sam chciałbym wiedzieć. Mam nadzieję, że najpóźniej w marcu skrzyżujemy rękawice - dodał Babić.