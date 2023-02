Kontuzja na finiszu! Polski zmierzy się z Mądrym w innym terminie. "Zdrowie jest najważniejsze"

Badania wykazały skręcenie i naderwanie prawego nadgarstka. - Nie jest to łatwa sytuacja, ale w tym sporcie kontuzji nie brakuje. Informuję jednak, że do pojedynku Mateusz Polski - Denis Mądry dojdzie na kolejnej gali Rocky Boxing Night, 3 czerwca. Stawką walki będzie oczywiście mistrzostwo Polski w wadze super lekkiej - powiedział Krystian Każyszka, szef Rocky Boxing Promotion. Emocji na gali "Marves Rocky Boxing Night" 11 lutego w Stężycy jednak nie zabraknie. Powinni o to zadbać przede wszystkim bohaterowie walki wieczoru, w której Kacper Meyna bronić będzie mistrzostwa Polski w wadze ciężkiej z Jakubem Sosińskim.

Meyna - Sosiński walką wieczoru gali "Marves Rocky Boxing Night"

- Jakub to dobry pięściarz. Patrząc na jego rekord 8-1-1 można powiedzieć, że to godny pretendent do pasa. Fakt, iż pokonał nas ten sam zawodnik, czyli Mateusz Cielepała, dodaje tej walce smaczku. "Sosna" jest silny. Trzy nokauty sugerują, że ma mocne uderzenie - komentuje będący na fali trzech wygranych przed czasem Meyna. - Kacper to bardzo dobry pięściarz. Zrobił w ostatnim czasie duży postęp. Wydaje się być silnym rywalem - odpowiedział Sosiński.

Starcie młodości z rutyną

​Interesująco zapowiada się także starcie młodości z rutyną. Niepokonany w 10 walkach Dominik Harwankowski będzie rywalizował z doświadczonym Piotrem Gudlem w wadze lekkiej, najmocniej obecnie obsadzonej kategorii wagowej na świecie. - Tak, Gudel ma więcej doświadczenia ode mnie w boksie zawodowym, ale tylko dzięki takim walkom mogę podnosić swoje umiejętności i sam łapać doświadczenie – podkreśla Harwankowski. - Harwankowski stoczył może tylko, a może aż 10 walk, ale to również doświadczony zawodnik umiejący wykorzystać swoje dłuższe ręce. Ja stawiam na wymęczenie go, bo jednak stoczyłem kilka walk na długich dystansach i wiem jak rozkładać siły - ripostuje Gudel.

​W Stężycy dojdzie też również do rywalizacji ukraińsko - ukraińskiej. Max Miszczenko tuż po agresji Rosji na Ukrainę wrócił do rodzinnej Połtawy, by bronić ojczyzny. Długo nie mógł wyjechać z kraju, by wrócić na ring. Na "Marves Rocky Boxing Night" zmierzy się z mieszkającym w Gdańsku rodakiem Antonem Dyaczenką. - Nie było problemem dla mnie wziąć walkę z innym Ukraińcem. Boks to czysty sport. I tak tę walkę traktuję. A poza tym obaj wyjdziemy z ukraińskimi flagami, co na pewno wzmocni nasz odbiór wśród kibiców w tym tragicznym czasie. Nigdy natomiast nie wyjdę do walki z Rosjaninem. Rosjanie powinni być poza jakąkolwiek sportową rywalizacją we wszystkich dyscyplinach na świecie - opisuje Miszczenko.

Karta walk gali "Marves Rocky Boxing Night"

W sobotę do ringu powróci także zwycięzca turnieju wagi junior ciężkiej Kajetan Kalinowski, który pojedynkiem z Damianem Smagiełem zadebiutuje w niższej wadze (półciężkiej). Podczas gali w Stężycy, nad którą patronat objął wójt gminy Tomasz Brzoskowski, w królewskiej kategorii wróci Artur "Bizon" Bizewski, który zmierzy się z Gruzinem Davitem Gogishvilim. Kibice zobaczą także dwie walki pań, w tym rywalizację powracającej po zmianie trenera Angeliki Krysztoforskiej.