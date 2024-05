Marcin Najman ostro do Michalczewskiego. Nie darował mu tej wypowiedzi. Publiczny apel Najman do byłego mistrza

Marcin Najman prawdopodobnie nawet na moment nie odkłada telefonu i jest na bieżąco z wszelkiego rodzaju informacjami z kraju i ze świata. Rzecz jasna najbardziej interesuje go to, co dzieje się w świecie sportów walki i freak-fightów. O takim zaangażowaniu zawodnika świadczy fakt, że często zabiera głos w mediach społecznościowych. Ostatnio postanowił odpowiedzieć na słowa Dariusza Michalczewskiego. Były mistrz świata w pięściarstwie został zapytany o karierę Najmana w rozmowie z TV Reklama. - Jak oceniam karierę Najmana we freak-fightach? Ja myślę, że to odklepywanie idzie mu wspaniale - stwierdził Michalczewski.

Mateusz Borek wprost o przyszłości Artura Szpilki w KSW. Stanowcza ocena po walce z Wrzoskiem

Sonda Czy Marcin Najman wygra jeszcze jakąś walkę w MMA? Tak Nie

Michalczewski wprost o Najmanie

- Ja naprawdę lubię tego chłopaka, bo to fajny facet. Tylko to, co robi, nie ma zbyt wiele wspólnego ze sportem - dodał były mistrz świata. Na odpowiedź Marcina Najmana długo nie trzeba było czekać. Zawodnik CLOUTMMA opublikował na Instagramie nagranie z dość stanowczym apelem do Michalczewskiego. - Darek... Darku Michalczewski. Po co ty się dajesz podpuszczać tym dziennikarzom i gadasz czasami takie niepotrzebne rzeczy? - zaczął nagranie Najman.

Najman z apelem do Michalczewskiego

- Jesteś wielkim mistrzem boksu. Nie powiem, że polskim mistrzem, ale kur*** wiesz, jak było (...). Zawsze jak się widzieliśmy, zachowywałem się wobec ciebie z szacunkiem. Po co ty się dajesz wypuszczać? Po co ty pierd*****, że umiem klepać? Trzy razy w życiu klepnąłem na ponad pięćdziesiąt walk. I to w trzech pierwszych walkach w MMA, gdy tego MMA jeszcze za bardzo nie umiałem (...). Dariusz, bądź eleganckim facetem, eleganckim mistrzem, tak jak przystoi na wielkiego mistrza boksu - zaapelował Najman na swoim nagraniu.